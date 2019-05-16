підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
16 травня 2019, четвер, 12:48 14
Події 2019-05-16T14:45:03+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування 7 готелів у Львові

Невідомий повідомив про мінування 7 готелів у Львові

Невідомий 16 травня повідомив про мінування 7 готелів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Яна Матейка, Князя Святослава, Яворського, Поліщука і на пр. Чорновола.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Чоловік, який повідомив про мінування підписався "Уїст Оден".

Уїст Х'ю Оден - видатний англо-американський поет.

Одена називають одним з найбільших поетів XX століття, він писав у жанрі інтелектуальної лірики, звертаючись як до соціально-радикальної, так і до філософсько-релігійної проблематики.

Помер у 1973 році.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.

Більше новин про: Мінування

Архів
Новини
САП відкрила справу проти Лещенка за хабарі 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
Драбинко заявив, що не пішов би на Собор, знаючи про якійсь "кулуарні домовленості" Філарета і Єпіфанія 15:09
Завтра Аллєрову оберуть запобіжний захід 15:09
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
У Раді проголосували за своєчасний запуск ринку електроенергії, - нардеп Мартовицький 18:58
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok