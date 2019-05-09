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09 мая 2019, четверг, 16:37 262
Происшествия 2019-05-09T16:39:47+03:00
Українські Новини
На Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон

На Львовщине школьник сообщил о минировании школы в день контрольной и уничтожил телефон

Полицейские установили личность подозреваемого в ложном сообщении о минировании школы в городе Новый Калинов (Самборский район, Львовская область), им оказался ученик 10 класса этой школы, который не хотел писать контрольную. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции во Львовской области, передают Українські Новини.

"Полицейские установили личность несовершеннолетнего, который предоставил ложное сообщение о заминировании школы", - говорится в сообщении.

Свой поступок десятиклассник объяснил тем, что в этот день он должен был писать контрольную работу и таким образом пытался избежать этого.

8 мая около девяти часов утра в Самборский отдел полиции поступило анонимное сообщение о заминировании школы, расположенной в городе Новый Калинов.

На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и работники других служб.

С учебного заведения были эвакуированы 545 детей и 60 работников.

Обследовав помещения и прилегающую территорию, взрывоопасных предметов правоохранители не обнаружили.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

"С целью отвлечь от себя подозрения, парень использовал для совершения правонарушения технические средства и программное обеспечение, а после предоставления уведомления уничтожил мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на это, правоохранители в течение нескольких часов установили личность злоумышленника.

Подростка опросили в присутствии его матери.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українські Новини, полицейские установили личность подозреваемой в ложном сообщении о минировании школы на улице Коперника в центре Львова, ей оказалась ученица 8 класса этой школы.

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