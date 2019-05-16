Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну 21 травня.\r\nПро це журналістам повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передають Українські Новини.\r\n"Місія прибуде наступного тижня, у вівторок", - сказав він.\r\nЛюнгман уточнив, що місія буде працювати 2 тижні і буде проводити оцінку виконання програми співпраці України і фонду.\r\nОстанній раз місія МВФ працювала в Україні у вересні минулого року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.\r\nТим часом, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.