Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну 21 травня.

Про це журналістам повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передають Українські Новини.

"Місія прибуде наступного тижня, у вівторок", - сказав він.

Люнгман уточнив, що місія буде працювати 2 тижні і буде проводити оцінку виконання програми співпраці України і фонду.

Останній раз місія МВФ працювала в Україні у вересні минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.

Тим часом, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.