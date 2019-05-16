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16 травня 2019, четвер, 12:25 78
Зовнішня політика 2019-05-16T15:33:47+03:00
Українські Новини
Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня

Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде в Україну 21 травня.

Про це журналістам повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передають Українські Новини.

"Місія прибуде наступного тижня, у вівторок", - сказав він.

Люнгман уточнив, що місія буде працювати 2 тижні і буде проводити оцінку виконання програми співпраці України і фонду.

Останній раз місія МВФ працювала в Україні у вересні минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ зберіг прогноз зростання ВВП України.

Тим часом, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня.

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