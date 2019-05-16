Естонське судно випадково зайшло у виняткову економічну зону РФ: його затримали

Власник естонського підприємства Morobell, яке здійснює промисловий вилов риби в Балтійському морі, заявив, що до затримання в Росії риболовецького судна, яке належить компанії, призвела помилка навігації, через яку судно випадково зайшло у виняткову економічну зону РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"На жаль, через помилки в навігації (судно) відхилилося від курсу, не знаючи про це, тому протягом короткого часу воно перебувало у виключній економічній зоні Російської Федерації", - повідомила в поширеному в четвер коментарі член правління Morobell Алдона Баум.

"З урахуванням того, що йдеться про міжнародний інцидент, наш перший пріоритет - захист інтересів команди і пошук вирішення ситуації, щоб судно разом командою змогло піти з порту. Ми опікуємося цим спільно з різними відомствами", - додала Баум, підкресливши, що судно не здійснювало незаконний вилов.

За її словами, керівництво фірми перебуває в контакті з командою, стан якої залишається добрим.

Судно Roxen, що належить хаапсалуській фірмі і ходить під фінським прапором, російські прикордонники затримали 10 травня за підозрою в порушенні правил рибальства. У повідомленні ФСБ зазначалося, що на борту судна виявили понад 7,5 тонн незаконно добутої риби, а збитки попередньо оцінили в 49 млн рублів. За фактом порушень триває перевірка, судно супроводили в калінінградський морський рибний порт.

Прес-секретар МЗС Естонії Армо Васк напередодні повідомив, що міністерство з'ясовує обставини інциденту, за допомогою громадяни Естонії не зверталися.

Morobell - велике підприємство в Ляенеському повіті. Крім риболовецького флоту і рибозаводу фірмі також належить порт Westmeri в Хаапсалу.

Як повідомляли Українські Новини, розвідка Естонії зафіксувала активізацію російської і китайської спецслужб.

Раніше в СБУ заявили, що спецслужби Росії активізувалися перед виборами Президента.