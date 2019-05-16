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16 травня 2019, четвер, 11:00 35
Фінанси 2019-05-16T15:45:05+03:00
Українські Новини
Російські рублі в обмінниках Києва подорожчали

Російські рублі в обмінниках Києва подорожчали

У четвер, 16 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 15 травня зріс на 2 копійки і становить 3,65 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу виріс на 2 копійки і становить 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 16 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,65 4,20
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

Курс готівкових долара і євро зріс 16 травня.

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