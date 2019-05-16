Російські рублі в обмінниках Києва подорожчали

У четвер, 16 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 15 травня зріс на 2 копійки і становить 3,65 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу виріс на 2 копійки і становить 4,20 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 16 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,65\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.\r\nНаціональний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH\/USD.\r\nКурс готівкових долара і євро зріс 16 травня.