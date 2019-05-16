Філарету ні з ким йти в розкол. Він - як генерал без війська, - протоієрей Петро Ландвитович

"Філарет живе "на 30 років назад". Не дивиться телевізор, а читає лише те, що йому дають. Напевно його ще й нацьковує хтось, адже ті слова, які він іноді вимовляє, ну явно не йому належать". Таку думку про ситуацію в ПЦУ в зв'язку з останніми заявами Філарета (Денисенка) висловив настоятель трапезної храму Софії Київської протоієрей Петро Ландвитович, який прослужив 25 років пліч-о-пліч з почесним патріархом Філаретом, в інтерв'ю виданню kp.ua.

"Зараз з ним (Філаретом, - ред) ніхто не спілкується. Він почесний патріарх - це як генерал без війська. Цього титулу не існує, але ми з повагою і пошаною ставимося до Філарета і дали йому це звання. Він все ж доклав зусиль. Ми не можемо вступити з ним погано", - зазначив Ландвитович.

Протоієрей Петро Ландвитович зазначив, що заяви Філарета про якісь попередні обіцянки щодо функціонування ПЦУ, які нібито обговорювалися до отримання Томосу, так само не відповідають дійсності. А те, що намітився розкол в новоствореній церкви передбачали і в Константинополі.

"Вони передбачали, що така ситуація може статися. І саме тому були готові на будь-якого предстоятеля, але тільки не на Філарета, з ним їм було б дуже складно", - констатував Ландвитович.

У ситуації, що склалася протоієрей Петро зазначив, що шкодує лише тому, що бруд вилазить тепер на поверхню.

"Я особисто був проти всього цього до 21 листопада. Навіщо щось міняти, ну не визнають за кордоном, ну і нехай, у нас нормальна церква, прихожани, все ж добре. А тут 21 числа викидають в інтернеті лист Філарета про те, що потрібно возз'єднуватися, і він відмовляється від патріархату. На засіданні трохи пізніше я запитав у нього, чи дійсно сам цей лист писав і підписав? Я відмовлявся вірити, думав, фейк. Але виявилося, правда. Тоді мені Філарет лише відповів: "Мовчи. Ти нічого не розумієш", - резюмував протоієрей Петро Ландвитович.

Як повідомляли Українські Новини, Томос про автокефалію Православної церкви України не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не наполягатиме на внесенні змін до документа. Про це "Радіо Свобода" заявив радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.