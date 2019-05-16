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16 травня 2019, четвер, 10:13 42
Економіка 2019-05-16T15:45:05+03:00
Українські Новини
Курс готівкових долара і євро зріс

Курс готівкових долара і євро зріс

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 травня на 0,2 коп. до 26,4953 UAH/USD, курс купівлі - на 2,54 коп. до 26,1872 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,39 коп. до 29,2419 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,79% до 29,7431 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1872 26,4953 29,2419 29,7431 3,65 4,20
Максимальний 26,3200 26,9000 29,4000 30,0000 3,96 5,00
Мінімальний 26,0000 26,3800 29,0000 29,4800 2,50 4,01

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

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