Курс готівкових долара і євро зріс

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 травня на 0,2 коп. до 26,4953 UAH\/USD, курс купівлі - на 2,54 коп. до 26,1872 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 0,39 коп. до 29,2419 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 1,79% до 29,7431 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1872\r\n26,4953\r\n29,2419\r\n29,7431\r\n3,65\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,3200\r\n26,9000\r\n29,4000\r\n30,0000\r\n3,96\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,0000\r\n26,3800\r\n29,0000\r\n29,4800\r\n2,50\r\n4,01\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.\r\nНаціональний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH\/USD.