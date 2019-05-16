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16 травня 2019, четвер, 09:47 24
Фінанси 2019-05-16T14:00:07+03:00
Українські Новини
Приватбанк можуть повторно націоналізувати, - заступник голови НБУ

Приватбанк можуть повторно націоналізувати, - заступник голови НБУ

Національний банк буде наполягати на повторній націоналізації Приватбанку, якщо суд вирішить анулювати рішення 2016 року.

Про це в інтерв'ю Reuters повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише "Економічна правда".

Рожкова заявила, що скасування націоналізації призведе до зупинки програми співпраці з МВФ на 3,9 млрд доларів і підірве довіру інвесторів.

За її словами, скасування націоналізації також змінить механізм, за допомогою якого держава влила в банк 155 млрд гривень (5,88 млрд доларів), щоб врятувати його від банкрутства.

"Тоді банк залишиться без капіталу. Ми, як регулятор, приймаємо рішення відповідно до закону: стаття 56 закону говорить нам, що ми маємо оголосити такий банк неплатоспроможним", - сказала Рожкова.

"Це буде означати або ліквідацію банку, або повернення його у державну власність", - повідомила заступник голови НБУ.

При цьому Рожкова додала, що найкращим варіантом було б повернення банку державі, враховуючи його роль в економіці.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі, якою повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Керівництво країни розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення щодо Приватбанку.

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