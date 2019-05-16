Приватбанк можуть повторно націоналізувати, - заступник голови НБУ

Національний банк буде наполягати на повторній націоналізації Приватбанку, якщо суд вирішить анулювати рішення 2016 року.\r\nПро це в інтерв'ю Reuters повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пише "Економічна правда".\r\nРожкова заявила, що скасування націоналізації призведе до зупинки програми співпраці з МВФ на 3,9 млрд доларів і підірве довіру інвесторів.\r\nЗа її словами, скасування націоналізації також змінить механізм, за допомогою якого держава влила в банк 155 млрд гривень (5,88 млрд доларів), щоб врятувати його від банкрутства.\r\n"Тоді банк залишиться без капіталу. Ми, як регулятор, приймаємо рішення відповідно до закону: стаття 56 закону говорить нам, що ми маємо оголосити такий банк неплатоспроможним", - сказала Рожкова.\r\n"Це буде означати або ліквідацію банку, або повернення його у державну власність", - повідомила заступник голови НБУ.\r\nПри цьому Рожкова додала, що найкращим варіантом було б повернення банку державі, враховуючи його роль в економіці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку у справі, якою повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.\r\nКерівництво країни розкритикувало це рішення. Порошенко ініціював кримінальне провадження проти Окружного адмінсуду Києва за рішення щодо Приватбанку.