Під Києвом зіткнулися вантажівка і легковик, госпіталізовані чотири людини

Вчора ввечері, 15 травня, на Бориспільській трасі зіткнулися вантажівка MAN і Skoda Octavia. В результаті аварії постраждали і були госпіталізовані чотири людини. Про це повідомляє Інформатор.

Так, водій вантажівки, який їхав у бік Борисполя, стверджує, що під час руху перелаштувався в крайній правий ряд. Відразу ж після завершення маневру він побачив перед собою Skoda і почав гальмувати. На жаль, зіткнення уникнути не вдалося. MAN повністю втиснув задню частину автомобіля.

Також водій вантажівки додав, що легковик стояв в смузі руху, а габарити не світилися. При цьому драйвер Skoda стверджував, що з машиною щось сталося і він їхав у крайній правій смузі на дуже низькій швидкості.

ДТП на Бориспільській трасі. Фото: Інформатор

ДТП на Бориспільській трасі. Фото: Інформатор

Наголошується, що в легковику знаходився водій і пасажири. Чотирьох чоловіків з Skoda, з різними травмами госпіталізували в лікарню. Крім цього, на місце інциденту виїжджали рятувальники. Вони знеструмили автомобіль і змили з проїжджої частини паливно-масляні речовини.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, рятувальники та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту встановлюються.

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