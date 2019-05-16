Сьогодні вночі, 16 травня, бізнесмен Ігор Коломойський повернувся в Україну. Про це Коломойський повідомив у коментарі theБабель.

Так, повідомляється, що на уточнююче питання, чим займеться в першу чергу, Коломойський відповів, що не знає.

Також раніше журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач у своєму Telegram-каналі опублікував інформацію про те, що о 2:30 ночі 16 травня в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з ботовим номером UR-PRT.

Як повідомляли Українські Новини, у Трампа радять Зеленському позбутися Коломойського і Лещенка.

Раніше у справі за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку суд знову оголосив перерву.