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15 травня 2019, середа, 23:03 139
Події 2019-05-16T15:45:07+03:00
Українські Новини
У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена

У Львові підірвали авто місцевого бізнесмена

Підрив автомобіля у Львові. Фото: Нацполіція
Підрив автомобіля у Львові. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 15 травня, у Львові стався вибух автомобіля місцевого бізнесмена. В результаті події ніхто не постраждав. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"15 травня, близько 10.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного львів'янина, власника автомобіля "БМВ", про те, що на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під його автомобілем", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом події.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин) ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до скоєння цього злочину.

Підрив автомобіля у ЛьвовіПідрив автомобіля у Львові

За даними видання Zaxid.net, вибухнула машина засновника і директора компанії "Парус Девелопмент" Олега Манзиа.

Наголошується, що підірване авто зареєстровано на львівського забудовника.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві намагалися підірвати авто українського розвідника, проте постраждав сам диверсант.

Раніше поліція почала розслідувати спалення автомобіля секретаря Рівненської міськради.

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