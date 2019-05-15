В одній з київських квартир прогримів вибух, є загиблі

Сьогодні вдень, 15 травня, в Оболонському районі Києва в квартирі стався вибух, в результаті якого загинув 71-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Близько 14:00 в чергову частину Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про вибух в квартирі, розташованій на вулиці Вишгородській. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції, фахівці вибухотехнічної служби, рятувальники і лікарі", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що під час вибуху загинув господар квартири, якому був 71 рік. Його поліція знайшла тіло з численними пораненнями.

Дружина загиблого повідомила, що в останні роки він хворів і майже не виходив з дому. Вранці його дружина пішла по своїх справах і зачинила двері, а в обідній час їй правоохоронці зателефонували і повідомили про пожежу в квартирі.

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Тіло чоловіка направили на проведення судово-медичної експертизи. Відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" (ч. 1 ст. 115 КК). Триває слідство.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті вибуху у квартирі у Києві загинув розшукуваний за вбивство росіянин.

Раніше в Києві загинуло дві людини через вибух гранати у квартирі.