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15 травня 2019, середа, 21:35 105
Силові структури 2019-05-16T15:15:07+03:00
Українські Новини
Відео дня: ЗСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків

Відео дня: ЗСУ показали видовищне знищення вогнем позиції бойовиків

На Донбасі українські військові, а саме бойова група К-2 зі складу 54-ї ОМБр зробила потужний удар по одній з позицій бойовиків і знищила її. Про це сьогодні, 15 травня, повідомляє офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц", опублікувавши на своєму YouTube-каналі відповідне відео.

Так, повідомляється, що в результаті провокаційних обстрілів з забороненого озброєння російсько-окупаційними військами підрозділів ОС, було прийнято рішення про адекватну відповідь супротивникові і знищення їх позиції, звідки ведеться вогонь.

"Бойова група К-2 зі складу 54 ОМБр в черговий раз провела майстерну операцію. За даними розвідки, втрати серед окупантів становили дві людини необоротними (ліквідовані) і два санітарними (поранені), знищені позиції і два міномети 120 мм і 82 мм", - зазначив "Штірліц".

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків ЗСУ зазнали втрат.

Раніше в ЗСУ показали видовищне знищення двох БМП бойовиків на Донбасі.

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