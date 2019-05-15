Фото дня: у Сіднеї український скульптор встановив величезне серце

Одеський скульптор і художник Олександр Мілов, автор стальканатовського Ангела і великої "Любові" в сквері біля кінотеатру "Зоряний", продовжує підкорювати світ.\r\nНовий арт-об'єкт, створений ним, прикрасив центр австралійського Сіднея в рамках фестивалю Vivid Sydney, пише "Думська".\r\nСкульптура виконана у відомій техніці Мілова і зображує планету у формі серця в навушниках. Як розповів автор, темою фестивалю заявлені любов, мир і музика.\r\n"Тут величезна кількість художників. На кожному перехресті щось монтують. Дуже приємно бути в їх числі, — говорить він. - Зараз ми закінчуємо монтаж материків всередині серця, і вже завтра скульптура буде готова. З настанням ночі вона буде сяяти, як різдвяна ялинка".\r\nІнсталяція простоїть в Сіднеї до осені, після чого приїде в Україну і прикрасить майданчик навпроти торгового центру в передмісті Одеси Фонтанці.\r\nЩорічно фестиваль Vivid Sydney приваблює художників зі всього світу. Протягом трьох тижнів вони прикрашають австралійський місто світловими і світомузикальними інсталяціями, перетворюючи його в нічний клуб. Подія незмінно привертає натовпи туристів зі всього світу.\r\n\r\n\r\nСкульптура Олександра Мілова у Сіднеї. Фото: facebоok.com\/milovalexandr\r\nНагадаємо, в Івано-Франківську відкрили першу ковану скульптуру в повітрі.\r\nТим часом скульптури "Зубр і леви" у Київському зоопарку будуть відтворені у своїй первісній формі.\r\n