Фото дня: у Сіднеї український скульптор встановив величезне серце

Одеський скульптор і художник Олександр Мілов, автор стальканатовського Ангела і великої "Любові" в сквері біля кінотеатру "Зоряний", продовжує підкорювати світ.

Новий арт-об'єкт, створений ним, прикрасив центр австралійського Сіднея в рамках фестивалю Vivid Sydney, пише "Думська".

Скульптура виконана у відомій техніці Мілова і зображує планету у формі серця в навушниках. Як розповів автор, темою фестивалю заявлені любов, мир і музика.

"Тут величезна кількість художників. На кожному перехресті щось монтують. Дуже приємно бути в їх числі, — говорить він. - Зараз ми закінчуємо монтаж материків всередині серця, і вже завтра скульптура буде готова. З настанням ночі вона буде сяяти, як різдвяна ялинка".

Інсталяція простоїть в Сіднеї до осені, після чого приїде в Україну і прикрасить майданчик навпроти торгового центру в передмісті Одеси Фонтанці.

Щорічно фестиваль Vivid Sydney приваблює художників зі всього світу. Протягом трьох тижнів вони прикрашають австралійський місто світловими і світомузикальними інсталяціями, перетворюючи його в нічний клуб. Подія незмінно привертає натовпи туристів зі всього світу.

Скульптура Олександра Мілова у Сіднеї. Фото: facebоok.com/milovalexandr

Нагадаємо, в Івано-Франківську відкрили першу ковану скульптуру в повітрі.

Тим часом скульптури "Зубр і леви" у Київському зоопарку будуть відтворені у своїй первісній формі.