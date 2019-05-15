Вони роблять з нас рабів: Герман розкритикувала мовний закон

Екс-радник колишнього Президента України Віктора Януковича Ганна Герман вважає, що закон про українську мову направлений на поділ суспільства і приниження громадян. Про це Герман заявила в ефірі телеканалу NewsOne.

Так, Герман обурилася прийняттям закону Верховною Радою.

"Ми не віримо навіть в щирість цього його (Андрія Парубія) захоплення тим законом, який вони прийняли, незважаючи на те, що цей закон розділяє українців, незважаючи на те, що в Україні мільйони російськомовних українців, які не менше люблять нашу землю та наш народ і не менше зробили для нього, а може, навіть більше, ніж той Парубій. А він їх принижує, тому що він їм нав'язує. Він показує, що він вище, що ті, хто говорить українською, вище тих, хто говорить російською", - заявила Герман.

Зазначимо, що свою промову Герман почала вимовляти українською мовою, а потім демонстративно перейшла на російську мову, звернувшись до ведучої.

"Я запитаю вас: що для вас особисто цей закон означає? Ви завжди говорили українською мовою і російською мовою. І буде цей закон, чи не буде, ми з вами будемо говорити так, як ми говорили. І мільйони російськомовних українців як говорили своєю мовою, так і будуть говорити, навіть якщо б Він щодня виходив на трибуну, і кожен день підписував свій папірець", - зазначила Герман.

За словами Герман, влада України намагається перетворити народ на рабів. Також екс-радник Януковича вважає, що зараз українська мова нібито функціонує тільки через примус людей до її використання.

"Вони намагалися зробити з нас рабів для того, щоб таким способом вони могли демонструвати тій маленькій частині суспільства, яка їх підтримує, яку велику благодать вони принесли нашій країні, підносячи українську мову. Насправді, вони його принизили, вони його розтоптали, бо це найбільше приниження для українця, що хтось моєю мовою змушує когось говорити", - додала Герман.

https://www.youtube.com/watch?v=Z49Nj9fc5UI#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про українську мову після того, як Рада відмовилася скасувати результати голосування.

Раніше, 25 квітня Рада прийняла відповідний закон.

Також мати колишнього депутата Верховної Ради Ірини Бережної (Партія регіонів) Олена просила Окружний адміністративний суд Києва заборонити Парубію підписувати закон, проте суд відмовив їй.