Гривня різко подешевшала: НБУ істотно знизив курс

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 травня, на 4,97 коп. до 26,1629 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3397,1529 100 доларів США 2637,4033 100 швейцарських франків 2615,6510 1000 ієн 241,2801 10 російських рублів 4,0670 100 євро 2949,4081

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 травня на 12,52 коп. до 26,4819 UAH/USD, курс купівлі - на 7,78 коп. до 26,1423 UAH/USD.

У січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Тим часом кредитування фізосіб в Україні продовжило зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.