Гривня різко подешевшала: НБУ істотно знизив курс

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 травня, на 21,11 коп. до 26,3740 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nВ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 15 травня, на 4,97 коп. до 26,1629 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3397,1529\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2637,4033\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2615,6510\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n241,2801\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0670\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2949,4081\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 травня на 12,52 коп. до 26,4819 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,78 коп. до 26,1423 UAH\/USD.\r\nУ січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.\r\nТим часом кредитування фізосіб в Україні продовжило зростати. У першому кварталі воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.