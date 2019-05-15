За три місяці ВВП збільшився на 2,2%

У січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики.\r\nУ порівнянні з 4-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 0,2% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).\r\nДержстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП.\r\nТим часом, Мінекономіки нарахувало менший зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.