За три місяці ВВП збільшився на 2,2%

У січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з 4-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 0,2% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП.

Тим часом, Мінекономіки нарахувало менший зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.