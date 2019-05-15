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15 травня 2019, середа, 18:35 66
Економіка 2019-05-16T15:15:08+03:00
Українські Новини
За три місяці ВВП збільшився на 2,2%

За три місяці ВВП збільшився на 2,2%

ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

У січні-березні 2019 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними збільшився на 2,2% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з 4-м кварталом 2018 року ВВП збільшився на 0,2% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим р. і Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП.

Тим часом, Мінекономіки нарахувало менший зростання ВВП у 1-му кварталі, ніж НБУ.

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