ЄС не проти перегляду торговельних відносин з Україною, - Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі впевнений, що Європейський Союз не буде проти перегляду торговельних відносин з Україною в рамках угоди про зону вільної торгівлі.\r\nПро це він сказав на конференції "EU: Future Simple or Future Indefinite", організованій Європейською бізнес-асоціацією, передають Українські Новини.\r\n"Я сподіваюся, що є можливість обговорити питання квот, особливо в таких галузях, як сільське господарство, де квоти ще є. Це у нас постійний процес переговорів. Впевнений, що з боку ЄС теж є бажання, якщо все буде обґрунтовано, впровадити те, що ми пропонуємо спільно, щоб йти в ногу з часом",- сказав він.\r\nРаніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна в 2020 році запропонує Європейському Союзу переглянути угоду про асоціацію у зв'язку зі зміною правового регулювання та розвитком ринку в ЄС, а також зміною структури української економіки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінгареллі заявив, що загроз "безвізу" після обрання Зеленського Президентом немає.\r\nТакож він заявив, що Європа недостатньо підтримує Україну через її "жахливий" імідж.