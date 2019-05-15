ЄС не проти перегляду торговельних відносин з Україною, - Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі впевнений, що Європейський Союз не буде проти перегляду торговельних відносин з Україною в рамках угоди про зону вільної торгівлі.

Про це він сказав на конференції "EU: Future Simple or Future Indefinite", організованій Європейською бізнес-асоціацією, передають Українські Новини.

"Я сподіваюся, що є можливість обговорити питання квот, особливо в таких галузях, як сільське господарство, де квоти ще є. Це у нас постійний процес переговорів. Впевнений, що з боку ЄС теж є бажання, якщо все буде обґрунтовано, впровадити те, що ми пропонуємо спільно, щоб йти в ногу з часом",- сказав він.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна в 2020 році запропонує Європейському Союзу переглянути угоду про асоціацію у зв'язку зі зміною правового регулювання та розвитком ринку в ЄС, а також зміною структури української економіки.

Як повідомляли Українські Новини, Мінгареллі заявив, що загроз "безвізу" після обрання Зеленського Президентом немає.

Також він заявив, що Європа недостатньо підтримує Україну через її "жахливий" імідж.