У КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук незаконно призначав собі позаштатних радників, підривав авторитет суду і забороняв розглядати певні справи.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті КС висновку комісії з регламенту та етики, передають Українські Новини.

Згідно йому, Шевчук незаконно створив в КС інститут позаштатних радників.

За час своєї роботи він встиг призначити на цю посаду екс-міністра економіки Грузії Григорія Арвеладзе, колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського, екс-заступника міністра агрополітики Чужмира Михайла, екс-заступника міністра енергетики Дмитра Лабоженко і екс-суддю райсуду Харкова Дениса Нев'ядомського.

Зазначеним особам не виплачувалася зарплата, але вони були забезпечені робочими місцями в приміщенні КС і мали доступ до внутрішньої документації суду.

Також згідно з висновком комісії, дії Шевчука призвели до підриву авторитету Конституційного Суду і його дискредитації.

Йдеться про інтерв'ю Шевчука інтернет-виданню "Страна.uа", в якому він заявив, що не приведе до присяги Президента, якщо вважатиме, що вибори були сфальсифіковані.

Крім того, оприлюднений факт тиску екс-глави КС на суддів.

Так, 19 лютого поточного року будучи в Іспанії Шевчук в телефонному режимі заборонив іншим суддям Конституційного Суду розглядати справу щодо конституційності введення Україною санкцій.

Крім того, у висновках комісії йдеться про незаконне рішення Шевчука опублікувати в газеті "Голос України" рішення КС щодо законопроекту про скасування недоторканності депутатів Ради.

Цей текст в порушення чинного законодавства був опублікований без особливих думок суддів КС.

Всі ці порушення комісія з регламенту та етики визнала істотними для звільнення Шевчука з посади судді.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд обрав нового голову.

Тим часом, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.

Раніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіслава Шевчука через відміну статті про незаконне збагачення.

Тим часом НАБУ закрив усі справи про незаконне збагачення.