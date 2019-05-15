У КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук незаконно призначав собі позаштатних радників, підривав авторитет суду і забороняв розглядати певні справи.\r\nПро це йдеться в оприлюдненому на сайті КС висновку комісії з регламенту та етики, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, Шевчук незаконно створив в КС інститут позаштатних радників.\r\nЗа час своєї роботи він встиг призначити на цю посаду екс-міністра економіки Грузії Григорія Арвеладзе, колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського, екс-заступника міністра агрополітики Чужмира Михайла, екс-заступника міністра енергетики Дмитра Лабоженко і екс-суддю райсуду Харкова Дениса Нев'ядомського.\r\nЗазначеним особам не виплачувалася зарплата, але вони були забезпечені робочими місцями в приміщенні КС і мали доступ до внутрішньої документації суду.\r\nТакож згідно з висновком комісії, дії Шевчука призвели до підриву авторитету Конституційного Суду і його дискредитації.\r\nЙдеться про інтерв'ю Шевчука інтернет-виданню "Страна.uа", в якому він заявив, що не приведе до присяги Президента, якщо вважатиме, що вибори були сфальсифіковані.\r\nКрім того, оприлюднений факт тиску екс-глави КС на суддів.\r\nТак, 19 лютого поточного року будучи в Іспанії Шевчук в телефонному режимі заборонив іншим суддям Конституційного Суду розглядати справу щодо конституційності введення Україною санкцій.\r\nКрім того, у висновках комісії йдеться про незаконне рішення Шевчука опублікувати в газеті "Голос України" рішення КС щодо законопроекту про скасування недоторканності депутатів Ради.\r\nЦей текст в порушення чинного законодавства був опублікований без особливих думок суддів КС.\r\nВсі ці порушення комісія з регламенту та етики визнала істотними для звільнення Шевчука з посади судді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд обрав нового голову.\r\nТим часом, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.\r\nРаніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіслава Шевчука через відміну статті про незаконне збагачення.\r\nТим часом НАБУ закрив усі справи про незаконне збагачення.