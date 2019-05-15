підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 17:45 41
Судова влада 2019-05-16T12:00:07+03:00
Українські Новини
У КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи

У КС заявили, що його екс-глава Шевчук забороняв розглядати певні справи

Екс-голова КС Станіслав Шевчук. Фото: прес-служба суду
Екс-голова КС Станіслав Шевчук. Фото: прес-служба суду

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук незаконно призначав собі позаштатних радників, підривав авторитет суду і забороняв розглядати певні справи.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті КС висновку комісії з регламенту та етики, передають Українські Новини.

Згідно йому, Шевчук незаконно створив в КС інститут позаштатних радників.

За час своєї роботи він встиг призначити на цю посаду екс-міністра економіки Грузії Григорія Арвеладзе, колишнього голову Служби зовнішньої розвідки Олега Синянського, екс-заступника міністра агрополітики Чужмира Михайла, екс-заступника міністра енергетики Дмитра Лабоженко і екс-суддю райсуду Харкова Дениса Нев'ядомського.

Зазначеним особам не виплачувалася зарплата, але вони були забезпечені робочими місцями в приміщенні КС і мали доступ до внутрішньої документації суду.

Також згідно з висновком комісії, дії Шевчука призвели до підриву авторитету Конституційного Суду і його дискредитації.

Йдеться про інтерв'ю Шевчука інтернет-виданню "Страна.uа", в якому він заявив, що не приведе до присяги Президента, якщо вважатиме, що вибори були сфальсифіковані.

Крім того, оприлюднений факт тиску екс-глави КС на суддів.

Так, 19 лютого поточного року будучи в Іспанії Шевчук в телефонному режимі заборонив іншим суддям Конституційного Суду розглядати справу щодо конституційності введення Україною санкцій.

Крім того, у висновках комісії йдеться про незаконне рішення Шевчука опублікувати в газеті "Голос України" рішення КС щодо законопроекту про скасування недоторканності депутатів Ради.

Цей текст в порушення чинного законодавства був опублікований без особливих думок суддів КС.

Всі ці порушення комісія з регламенту та етики визнала істотними для звільнення Шевчука з посади судді.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд обрав нового голову.

Тим часом, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.

Раніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіслава Шевчука через відміну статті про незаконне збагачення.

Тим часом НАБУ закрив усі справи про незаконне збагачення.

Більше новин про: Верховна Рада Конституційний Суд Станіслав Шевчук

Архів
Новини
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok