Суд позбавив повноважень голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Окружний адміністративний суд Києва позбавив повноважень голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) Сергія Козьякова.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Суд розглянув заяви про забезпечення позову, які надійшли від Сергія Остапця і Олександра Кротюка, і прийняв рішення їх задовольнити.

Суд ввів заборону Козьякову виконувати повноваження члена ВККС, а також зобов'язав іншого члена комісії, який буде виконувати обов'язки голови, ввести до складу ВККС Остапця.

Остапець був 6 травня призначений членом комісії замість Станіслава Щотки наказом голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка.

Окружний адмінсуд вважає, що у Козьякова і Щотки закінчився 4-річний термін повноважень, оскільки вони були призначені на посади в 2014 році.

Водночас, в момент їх призначення чинне законодавство встановлювало термін повноважень членів ВККС - 6 років.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що керівники ВККСУ Сергій Козьяков і Станіслав Щотка приховують від НАЗК елітну нерухомість.

Також ЗМІ писали, що Козьякова звинувачують в ручному управлінні судовою реформою.