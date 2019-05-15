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15 травня 2019, середа, 15:33 46
Події 2019-05-16T12:00:09+03:00
Українські Новини
У Києві горіла п'ятиповерхівка, загинув чоловік

У Києві горіла п'ятиповерхівка, загинув чоловік

У Києві горів житловий будинок. Фото: ДСНС
У Києві горів житловий будинок. Фото: ДСНС

Під час гасіння пожежі житловому будинку в Києві евакуйовано 2 людини, одна людина загинула.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС в Києві.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:49 про те, що у 5-поверховому житловому будинку на вул. Вишгородська, 46-В, в одній із квартир виникла пожежа.

Рятувальники встановили, що горіла однокімнатна квартира на 2-му поверсі та 2-х балконів на 2 та 3 поверхах.

Під час гасіння пожежі рятувальниками було виявлено труп чоловіка, який перебував у кімнаті квартири. Також з 4-го поверху рятувальники евакуювали 2-х людей.

О 13:22 бійці локалізували пожежу, а о 13:37 ліквідували.

На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 30 осіб особового складу.

Причина пожежі та обставини смерті людини будуть встановлені правоохоронними органами.

У Києві горів житловий будинок. Фото: ДержнсУ Києві горів житловий будинок. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в Університеті культури і мистецтв сталася пожежа.

Раніше великий приватний будинок масштабно горів у Голосіївському районі Києва.

Також у Києві спалахнула пожежа на пустирі, на Позняках стояв густий чорний дим. Крім того, у Києві загорілася будівля бізнес-центру.

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