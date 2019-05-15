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15 травня 2019, середа, 13:52 28
Суспільство 2019-05-16T15:15:11+03:00
Українські Новини
В Одеській області в кінці травня буде заборонено рух вантажівок вдень

В Одеській області в кінці травня буде заборонено рух вантажівок вдень

Служба автомобільних доріг в Одеській області вирішила ввести заборону на рух важких вантажівок в денний час з 24 травня.

Про це повідомляє Служба автодоріг в Одеській області, передають Українські Новини.

Обмеження, яке вводиться з метою збереження дорожнього покриття на автотрасах області, буде діяти з 10:00 до 22:00.

До великогабаритного вантажного транспорту відносяться машини вантажопідйомністю понад 24 тонни, при цьому навантаження на вісь не має бути більше 7 тонн.

Також портам Одеської області рекомендується заборонити в'їзд і виїзд великовантажного транспорту в денну спекотну пору і здійснювати перевезення в нічний час.

Як повідомляли Українські Новини, на дорогах України з'явиться радарів, замеряющих швидкість авто.

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