Коломойський ще залишиться винен: у Зеленського розповіли про компенсацію за Приватбанк

Експерт з банківської діяльності команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова розповіла про варіант із взаємозаліком "націоналізованих грошей" екс-власників Приватбанку та непогашених кредитів, виданих їх компаніям.

Про це вона розповіла у програмі "Он воно як" Аліси Юрченко і Дениса Бігуса.

За таким взаємозаліком Коломойський "ще може залишитись винним банку", зауважила Страхова.

Вона припускає, що розмір бажаної компенсації у 2 млрд доларів, озвучений Коломойським, міг бути сформований як сума двох показників - капіталу банку на час націоналізації та зобов’язань банку перед пов’язаними особами на 29,4 млрд гривен (близько 1,1 млрд доларів), примусово конвертованих за процедурою bail-in.

"На мою думку, це капітал банку, який там був, це 21 мільярд гривень. За поточним курсом - це трошки менше одного мільярда доларів. І друге питання - це той bail-in, який відбувся, кошти вкладників, які було списано. 29 мільярдів фактично було списано. Це певна частина ще з того може бути", - зазначила Страхова.

При цьому Страхова пригадала, що під час націоналізації Ігор Коломойський визнавав кредити пов’язаним з ним компаніям на близько 60 млрд грн.

"Наскільки я розумію, він десь погоджувався до 60 мільярдів," - зазначила учасниця переговорів із націоналізації.

Таким чином, внаслідок "взаємозаліку", за логікою підрахунків Страхової, компанії Коломойського можуть залишитися винними "Привату" близько 10 млрд грн.

"Ми тільки говоримо: "Він просить 2 мільярди [доларів]", але ми щось забуваємо, що все ж таки кредити певні компаніям своїм він давав, і вони не всі погашаються. Щось обслуговується, але більшою частиною не обслуговується. Чому б не зробити взаємозалік? Якщо йому винні - зарахуйте", - пропонує Страхова.

Цей сценарій, зазначила Страхова, — наразі лише її власна точка зору.

Вікторія Страхова представляла урядову сторону під час націоналізації Приватбанку (була проектним менеджером реформ фінансового сектору).

Після націоналізації працювала корпоративним секретарем вже державного Приватбанку (до 2017 року).

У 2019 році опинилася в експертній команді Володимира Зеленського.

Зазначає, що не спілкувалася з Ігорем Коломойським з 2016 року.

Нагадаємо, адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".