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15 травня 2019, середа, 12:28 83
Політика 2019-05-16T10:15:09+03:00
Українські Новини
Зеленський повинен очиститися від "прилипал" з минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інши

Зеленський повинен очиститися від "прилипал" з минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших, - Джуліані

Рудольф Джуліані. Фото: The Federalist
Рудольф Джуліані. Фото: The Federalist

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані назвав колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського "кримінальним олігархом".

Про це Джуліані заявив в інтерв'ю кореспондентові телеканалу "Інтер" у США Дмитру Анопченку, яке журналіст розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Найскладніше зараз - це чесний і прозорий перехід влади до нового Президента і його можливість виконати свої передвиборні обіцянки. Для цього він повинен очиститися від "прилипал" із минулого і кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших", - сказав адвокат.

На його думку, в людей в оточенні Зеленського, які пов'язані з Коломойським та іншим екс-співвласником "Приватбанку" Геннадієм Боголюбовим, не найкращі наміри.

"І є деякі інші люди, що оточують обраного Президента, у яких не найкращі наміри. Я кажу про тих, хто пов'язаний з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим", - сказав Джуліані.

Водночас, він високо оцінив організацію минулих президентських вибори в Україні, як приклад демократичності й прозорості, та побажав успіху новообраному Президентові Володимиру Зеленському.

Джуліані закликає Зеленського розслідувати можливу змову українських чиновників, посольства США у Києві та представників Національного комітету Демократичної партії США для допомоги Хіларі Клінтон на виборах Президента США в 2016 році.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані розповів, що засмучений наявністю в команді новообраного президента Зеленського людей, причетних до втручання у вибори президента США.

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