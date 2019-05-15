Держвугілляпостач і Центренерго мають розрахуватися з шахтарями Західної України, - міністр енергетики

Вирішити проблеми з заборгованістю перед гірниками вугільних підприємств Львівсько-Волинського басейну повинні Держвугілляпостач і Центренерго. Про це на сьогоднішній акції протесту шахтарів біля Міністерства енергетики та вугільної промисловості заявив міністр Ігор Насалик.

"Моє завдання зараз - щоб Держвугілляпостач через Центренерго почало з вами розраховуватися. Це моє основне завдання зараз", - звернувся міністр до мітингувальників.

На думку Насалика головна проблема в тому, що в схемах реалізації вугілля з'явилися приватні структури, на які у нього немає впливу.

"Раніше працювало Держвугілляпостач. А потім прийшли великі начальники, сказали, навіщо нам Держвугілляпостач, ми підемо на прямі контракти. Минуло два місяці, є проблеми. Держвугілляпостач зруйнували, тепер потрібно відновлювати. Я не можу прийти до приватного підприємця, якому ви вантажили і сказати, щоб повернули гроші. Я можу це сказати Держвугілляпостач, як державній структурі", - підкреслив Насалик.

Виходом може бути передача Центренерго в управління Міністерства енергетики.

"Тому ми підняли питання разом, щоб Центренерго як структура, яка переробляє, щоб її передали в управління міністерству. Я як міністр не маю впливу на Центренерго, воно знаходиться у Фонді державного майна", - зазначив Ігор Насалик.

Нагадаємо, сьогодні близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вони вимагають у держави виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство Держвугілляпостач, але після появи структур Кропачева ситуація різко змінилася.