підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Держвугілляпостач і Центренерго мають розрахуватися з шахтарями Західної України, - міністр енергетики
15 травня 2019, середа, 11:39 413
Економіка 2019-05-16T11:45:11+03:00
Українські Новини
Держвугілляпостач і Центренерго мають розрахуватися з шахтарями Західної України, - міністр енергетики

Держвугілляпостач і Центренерго мають розрахуватися з шахтарями Західної України, - міністр енергетики

Вирішити проблеми з заборгованістю перед гірниками вугільних підприємств Львівсько-Волинського басейну повинні Держвугілляпостач і Центренерго. Про це на сьогоднішній акції протесту шахтарів біля Міністерства енергетики та вугільної промисловості заявив міністр Ігор Насалик.

"Моє завдання зараз - щоб Держвугілляпостач через Центренерго почало з вами розраховуватися. Це моє основне завдання зараз", - звернувся міністр до мітингувальників.

На думку Насалика головна проблема в тому, що в схемах реалізації вугілля з'явилися приватні структури, на які у нього немає впливу.

"Раніше працювало Держвугілляпостач. А потім прийшли великі начальники, сказали, навіщо нам Держвугілляпостач, ми підемо на прямі контракти. Минуло два місяці, є проблеми. Держвугілляпостач  зруйнували, тепер потрібно відновлювати. Я не можу прийти до приватного підприємця, якому ви вантажили і сказати, щоб повернули гроші. Я можу це сказати Держвугілляпостач, як державній структурі", - підкреслив Насалик.

Виходом може бути передача Центренерго в управління Міністерства енергетики.

"Тому ми підняли питання разом, щоб Центренерго як структура, яка переробляє, щоб її передали в управління міністерству. Я як міністр не маю впливу на Центренерго, воно знаходиться у Фонді державного майна", - зазначив Ігор Насалик.

Нагадаємо, сьогодні близько 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вони вимагають у держави виплатити борги по зарплаті і купувати їх вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство Держвугілляпостач, але після появи структур Кропачева ситуація різко змінилася.

Більше новин про: Центренерго Ігор Насалик шахтарі Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Держвугілляпостач

Архів
Новини
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
5G може з'явитися в Україні вже у 2020 15:12
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok