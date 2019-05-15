підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 11:15 43
Події 2019-05-16T10:15:10+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування аеропорту, 7 готелів та 7 лікарень у Львові

Невідомий повідомив про мінування аеропорту, 7 готелів та 7 лікарень у Львові

Невідомий у середу повідомив про замінування міжнародного аеропорту "Львів", 7 готелів, 7 лікарень і 13 будинків у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Матейка, Князя Святослава, Поліщука, Яворівської та на пр. Чорновола.

Лікарні знаходяться на вул. Миколайчука, Огієнка, Орлика, Чорновола, Пекарській, Стецько і Некрасова.

Будинки знаходяться на вул. Зеленій, Франко, Рудковича, Парковій, Мушака, Річної, Дитячої, Коцюбинського, Кирила і Мефодія, Шота Руставелі, Петрушевича, Нечуя-Левицького і Рильського.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.

Більше новин про: Мінування

Архів
Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру 16:04
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok