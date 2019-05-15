Невідомий повідомив про мінування аеропорту, 7 готелів та 7 лікарень у Львові

Невідомий у середу повідомив про замінування міжнародного аеропорту "Львів", 7 готелів, 7 лікарень і 13 будинків у Львові. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, передають Українські Новини.

Відповідна інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

Готелі знаходяться на вул. Городоцькій, Тершаковців, Матейка, Князя Святослава, Поліщука, Яворівської та на пр. Чорновола.

Лікарні знаходяться на вул. Миколайчука, Огієнка, Орлика, Чорновола, Пекарській, Стецько і Некрасова.

Будинки знаходяться на вул. Зеленій, Франко, Рудковича, Парковій, Мушака, Річної, Дитячої, Коцюбинського, Кирила і Мефодія, Шота Руставелі, Петрушевича, Нечуя-Левицького і Рильського.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, на Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон.