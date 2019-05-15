Асоціація споживачів енергетики припускає різке зростання цін на електроенергію після старту вільного ринку

Асоціація споживачів енергетики і комунальних послуг допускає зростання цін на електричну енергію на 20-50% після запуску вільного ринку електроенергії в зв'язку з монопольним становищем енергохолдингу ДТЕК і національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" і просить Кабінет Міністрів і Верховну Раду перенести запуск на 1-2 роки.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

Зазначається, що Україна відрізняється від інших країн, де вводився вільний ринок, відсутністю конкуренції на ринку.

"Існує глибока монополізація ринку. Отже, виробники з 1 липня зможуть виставляти будь-які ціни на електроенергію, не зустрічаючи реальної конкуренції, яка може обмежувати зростання цін. За різними оцінками, стрибок цін з введенням такого "лібералізованого монопольного ринку" може становити 20-50%", - йдеться в повідомленні.

В асоціації зазначають, що у ДТЕК є вертикальна інтеграція і на сьогодні близько 60% коштів з кожної платіжки надходить групі ДТЕК.

"У висновках Антимонопольного комітету (АМКУ) раніше стверджувалося, що ринкова влада виробників електроенергії не може бути реалізована через технічне та цінове державне регулювання (Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ). Яка тепер логіка реформи: з 1 липня зняти це регулювання, щоб монополісти змогли повністю реалізувати свою ринкову владу?"- підкреслюється в повідомленні.

Асоціація зазначає, що запуск вільного ринку необхідний, але тільки в умовах існування реальної конкуренції на ринку, де будуть присутні десятки учасників ринку і буде відкритий імпорт електроенергії.

"Останніми роками не реалізовувалися заходи щодо посилення конкуренції, а навпаки відбувалася подальша монополізація ринку. Дві групи компаній на сьогодні контролюють близько 90% виробництва електроенергії. Ще близько 5% ринку - це учасники (теплоелектроцентралі (ТЕЦ) й об'єкти відновлюваної енергетики (ВДЕ) ), які не братимуть участі в економічній конкуренції, тому що субсидуються за рахунок спеціальних високих тарифів", - підкреслила асоціація.

Також зазначається, що, крім монополізації ринку, є низка інших проблем - високий обсяг неврегульованих боргів (близько 36 млрд гривень), високий обсяг перехресного субсидування (близько 60 млрд гривень на рік) і неготовність системи обліку й IT-системи, що може призвести до великих небалансів, стрибків цін, неплатежів, а також до масових відключень електроенергії.

"Звертаємося до уряду і Ради про необхідність перенесення введення такого ринку мінімум на 1-2 роки до моменту створення необхідної конкуренції і до технічної готовності ринку. Це той випадок, коли якість реформи важливіше швидкості, і неправильне введення реформи може спричинити важкі та незворотні наслідки", - підсумувала асоціація.

Як повідомляли Українські Новини, експерт з енергетики новообраного Президента Володимира Зеленського Андрій Герус вважає, що електроенергія може подорожчати вже влітку через зелену енергетику.

Також в березні електроенергія від ДТЕК для українців була на 125% дорожче електроенергії в Угорщині.