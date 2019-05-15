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15 травня 2019, середа, 10:35 20
Фінанси 2019-05-16T11:15:10+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках Києва підскочив

Курс рубля в обмінниках Києва підскочив

У середу, 15 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 14 травня збільшився на 3 копійки і становить 3,63 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу виріс на 5 копійок і становить 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 15 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,63 4,18
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.

Тим часом, НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют на 15 травня.

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