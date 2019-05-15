Курс рубля в обмінниках Києва підскочив

У середу, 15 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 14 травня збільшився на 3 копійки і становить 3,63 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу виріс на 5 копійок і становить 4,18 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 15 травня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,63\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.\r\nТим часом, НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют на 15 травня.