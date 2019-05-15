Курс рубля в обмінниках Києва підскочив

У середу, 15 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 14 травня збільшився на 3 копійки і становить 3,63 гривні за 10 рублів. У той же час курс продажу виріс на 5 копійок і становить 4,18 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 15 травня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,63 4,18 Максимальний 4,00 5,00 Мінімальний 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс долара впав на 6 копійок.

Тим часом, НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют на 15 травня.