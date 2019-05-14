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14 мая 2019, вторник, 11:05 62
Экономика 2019-05-14T11:05:23+03:00
Українські Новини
Курс рубля в Киеве повысился на 4 копейки

Курс рубля в Киеве повысился на 4 копейки

Во вторник, 14 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 13 мая увеличился на 4 копейки и составил 3,60 гривны за 10 рублей. В то же время курс продажи упал на 3 копейки и составил 4,13 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 8 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,60 4,13
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 3,99

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс доллара упал на 6 копеек.

Тем временем, официальный курс гривны снова перешел к росту.

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