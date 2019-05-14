Курс рубля в Киеве повысился на 4 копейки

Во вторник, 14 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 13 мая увеличился на 4 копейки и составил 3,60 гривны за 10 рублей. В то же время курс продажи упал на 3 копейки и составил 4,13 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 8 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,60\r\n4,13\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, во вторник курс доллара упал на 6 копеек.\r\nТем временем, официальный курс гривны снова перешел к росту.