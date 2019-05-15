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15 травня 2019, середа, 10:10 40
Фінанси 2019-05-16T11:45:12+03:00
Українські Новини
В обмінниках злетіли курси долара і євро

В обмінниках злетіли курси долара і євро

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 травня на 12,52 коп. до 26,4819 UAH/USD, курс купівлі - на 7,78 коп. до 26,1423 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,94 коп. до 29,2384 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,02 коп. до 29,6500 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,1423 26,4819 29,2384 29,6500 3,63 4,18
Максимальний 26,2500 26,9000 29,4200 30,0000 3,93 5,00
Мінімальний 25,9000 26,3000 29,0000 26,6900 2,50 3,99

Як повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.

У той же час, НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют на 15 травня.

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