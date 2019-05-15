В обмінниках злетіли курси долара і євро

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 14 травня на 12,52 коп. до 26,4819 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,78 коп. до 26,1423 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 6,94 коп. до 29,2384 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 1,02 коп. до 29,6500 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,1423\r\n26,4819\r\n29,2384\r\n29,6500\r\n3,63\r\n4,18\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,2500\r\n26,9000\r\n29,4200\r\n30,0000\r\n3,93\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,9000\r\n26,3000\r\n29,0000\r\n26,6900\r\n2,50\r\n3,99\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, офіційний курс гривні знову перейшов до зростання.\r\nУ той же час, НБУ обвалив гривню в середу: офіційний курс валют на 15 травня.