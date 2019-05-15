Рада в середу розгляне низку призначень парламентських слухань

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне низку призначень парламентських слухань.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими Рада розгляне законопроект №2003a про скорочення терміну оприлюднення проектів рішень і актів органів місцевого самоврядування з 20 до 10 днів, №9523 про продовження до 31 грудня 2026 року експерименту щодо здійснення патронату над дитиною в першому читанні.

Далі в порядку денному вказано блок призначень парламентських слухань (№№ 9485, 5576, 10042, 10032 та 9408).

Крім того, зазначено блок ратифікацій договорів, зокрема, законопроекти №0199 - протокол між урядами України і Туреччини щодо змін в угоді про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно, №0193 - протокол між урядами України та Великої Британії про внесення змін до конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень, №0165 - меморандум між урядами України та Австрії про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Ради Андрій Парубій підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Комітет парламенту з питань регламенту та організації роботи має намір розглянути проекти постанов про призначення інавгурації Президента (№10270 і альтернативні) на засіданні в середу.