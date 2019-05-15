підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.05 29.7
˟
15 травня 2019, середа, 09:21 31
Верховна Рада і партії 2019-05-16T12:15:12+03:00
Українські Новини
Рада в середу розгляне низку призначень парламентських слухань

Рада в середу розгляне низку призначень парламентських слухань

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне низку призначень парламентських слухань.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першими Рада розгляне законопроект №2003a про скорочення терміну оприлюднення проектів рішень і актів органів місцевого самоврядування з 20 до 10 днів, №9523 про продовження до 31 грудня 2026 року експерименту щодо здійснення патронату над дитиною в першому читанні.

Далі в порядку денному вказано блок призначень парламентських слухань (№№ 9485, 5576, 10042, 10032 та 9408).

Крім того, зазначено блок ратифікацій договорів, зокрема, законопроекти №0199 - протокол між урядами України і Туреччини щодо змін в угоді про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно, №0193 - протокол між урядами України та Великої Британії про внесення змін до конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень, №0165 - меморандум між урядами України та Австрії про взаємний доступ на ринки праці членів сімей працівників дипломатичних представництв та консульських установ.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня голова Ради Андрій Парубій підписав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Комітет парламенту з питань регламенту та організації роботи має намір розглянути проекти постанов про призначення інавгурації Президента (№10270 і альтернативні) на засіданні в середу.

Більше новин про: Верховна Рада

Архів
Новини
Кличко у День вишиванки закликав Київраду шанувати українські традиції та культуру 16:04
Тігіпко, який купив у Порошенка великий завод, задоволений зміною Президента 15:56
10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка, - соцопитування 15:50
САП відкрила справу проти Лещенка 15:24
У Києво-Печерській лаврі відзначили день пам'яті одного з засновників - преподобного Феодосія 15:22
більше новин
Філарет закликав Епіфанія "виконати домовленості Порошенка з архієреями" 14:53
Деркач розповів Зеленському, що підняття економіки не залежить від кількості "нових осіб і хороших хлопців" 18:56
Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня 2019, - міністр Насалик 16:33
Директора "Бунге Україна" Горшунова звинуватили в шахрайстві, - ЗМІ 12:39
Запуск з початку липня роздрібного ринку електроенергії не вплине на тарифи для населення, - нардеп Мартовицький 10:28
більше новин
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць 00:40
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами 22:52
Кадр з фільму
Держкіно опублікувало вражаючий трейлер скандального фільму про Стуса "Заборонений" 23:28
Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км 00:02
Україна візьме участь у бієнале в Парижі. Фото: facebоok.com/ambassadeukraineenfrance
На бієннале в Парижі вперше буде представлена Україна 21:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok