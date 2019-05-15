Пенсія за кордоном і стаж в Україні: що "світить" заробітчанам

Трудові мігранти з України можуть розраховувати на польську пенсію. Це стосується, наприклад, тих, хто платить податки в Польщі і працює в країні офіційно. І не тільки в Польщі. Українські заробітчани в Росії, Німеччині, Португалії, Італії, Ізраїлі та інших країнах мають таке ж право. Україна уклала договори про соціальне забезпечення з більш ніж 20 державами.

Як пише "Сьогодні", у цих угодах йдеться про право на пенсію. І з кожною країною різні умови. Одні готові виплачувати пенсію за відпрацьований період, робота ж в інших країнах просто зараховується до трудового стажу на батьківщині. Але якщо працювати в країні, з якою домовленостей немає – стаж не зарахують.

На яку пенсію можуть розраховувати українські заробітчани, розбирався сайт "Сьогодні".

Без достатнього страхового стажу можна залишитися без пенсії. Тепер для виходу на заслужений відпочинок треба мати не 15 років страхового стажу, а 25. Таке нововведення набуло чинності з 2018 року. До того ж, вимога до стажу підвищиться ще раз, до 35 років до 2028 року.

А якщо відпрацьованих років недостатньо – не буде і пенсії. Все, на що можна розраховувати – 1497 грн соціальної допомоги від держави. У зоні ризику особи, які працюють неофіційно і заробітчани. За даними Міжнародного валютного фонду, озвученими у січні 2019 року, на заробітках перебуває три мільйони українців.

Але українські гастарбайтери можуть також розраховувати на іноземну пенсію або на залік свого трудового стажу в Україні. Це, правда, стосується тільки тих країн, з якими Україна має домовленості про соціальне забезпечення.

"Якщо людина працює за кордоном офіційно, то роботодавець там платить за неї соціальні внески. Міністерство соціальної політики і Міністерство закордонних справ ведуть роботу з країнами, куди їдуть українські заробітчани, і підписують угоди про соціальне забезпечення та взаємний залік стажу", – розповідає Лідія Ткаченко , старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень НАН України.

Сюди відносяться всі країни, які входять до Співдружності незалежних держав: Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизька Республіка, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан. Заробітчани в цих країнах можуть розраховувати на залік свого стажу роботи в Україні.

Але є країни,які готові виплачувати пенсію за трудовий стаж, отриманий на її території. Це Латвія, Литва, Іспанія, Естонія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Португалія, Польща. Тобто українець, що працює в Польщі може розраховувати на польську пенсію.

З кожною з перерахованих країн Україна підписала різні угоди. Вони відрізняються в деталях законодавств. Наприклад, щоб отримувати пенсію в Польщі, треба відпрацювати мінімум рік офіційно. При цьому роботодавець повинен платити соціальні внески за працівника. Це важливо, оскільки зараз заробітчан до Польщі їде більше, ніж в інші країни. Щоб туди потрапити, не потрібна віза, а умови для працевлаштування дуже гнучкі. Людина може поїхати працювати, не отримуючи дозволу на роботу (це стосується сезонного працевлаштування). Але в легкому доступі на ринок праці є підступ.

"Країни, які використовують нашу робочу силу, намагаються зробити краще для себе, свого бізнесу і громадян. Якщо мова йде про короткострокове працевлаштування, сезонну роботу, то за заробітчанина можуть і не сплачувати соціальні внески. Наприклад, Польща зараз намагається зробити українську робочу силу ще дешевшою. Навіть якщо це короткострокова зайнятість, то їх роботодавці не платять внески, або платять дуже маленькі", – пояснює Лідія Ткаченко.

Тобто, сезонні працівники не можуть претендувати на польські виплати.

Проблема ще й у тому, щоб самі заробітчани не цікавляться, чи платить роботодавець соцвнески, чи ні. Хоча кожен працівник в Польщі реєструється в ZUS – Управлінні соціального страхування. Трудовому мігранту привласнюють номер і кожен місяць польський роботодавець робить туди відрахування. Людина може простежити, були відрахування, чи ні. Якщо людина працювала, а роботодавець не відраховував внески, то цей термін не йде в стаж, розповідає Віталій Махинько, керівник профспілки українських робітників в Польщі "Трудова солідарність".

Щоб Пенсійний фонд України зарахував стаж, треба його підтвердити.

Перша умова - офіційне працевлаштування за кордоном і сплата податків з заробітної плати. Друга – наявність угод між Україною і іншою державою, зауважує Діна Дрижакова, директор юридичної компанії "Прима Лідер Груп". Наприклад, з США такого договору немає, а значить ні термін роботи в Штатах не зарахують в Україні, ні американський уряд не буде перераховувати українцеві виплати.

"І якщо все це є, то можна переходити до підготовки документів: це копія контракту, за яким працювали, копія дозволу на роботу в державі працевлаштування, документ, що підтверджує сплату страхових і пенсійних виплат в державі працевлаштування (довідка працедавця, можливо банківський документ, довідка з податкової або пенсійного фонду держави працевлаштування тощо), і, відповідно, заяву до пенсійного фонду", – говорить Діна Дрижакова.

Особі, яка працювала в країнах СНД пенсія буде нараховуватися за законодавством України з урахуванням стажу та зарплати за періоди роботи. Щоб страховий стаж за кордоном врахували в Україні, треба звертатися до Пенсійного фонду.

За угодою з Польщею Україна враховує стаж роботи в Польщі тільки для визначення права на пенсію.

Якщо для призначення пенсії за українським законодавством у людини відсутній необхідний страховий стаж, то для визначення права на пенсію може враховуватися стаж, отриманий в Польщі. При цьому розмір пенсії буде визначатися виключно за страховим стажем, отриманим в Україні. Заробітна плата, отримана в Польщі, не враховується.

Але українці можуть розраховувати на польські виплати.

"Документом, що засвідчує страхового стажу в Польщі, є довідка про страховий стаж (формуляр PL/UA- 6). Її видає компетентне відомство Польщі на запит територіального органу Пенсійного фонду України", – пояснюють в Пенсійному фонді.

Щоб призначити пенсію за польський страховий стаж, українцеві треба звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання і заповнити заяву. З собою треба мати обліковий номер PESEL і документи, що підтверджують страховий стаж на території Польщі. Зазначені документи направляються в Польщу на розгляд.

"У разі призначення пенсії її переказ здійснюватиметься польськими органами щоквартально на особистий рахунок заявника в банку України без посередництва органів Пенсійного фонду України", – прокоментували в Пенсійному Фонді.

Такий же принцип і для інших країн, з якими Україна має домовленості про соцзабезпечення. Це Чехія, Португалія, Болгарія, Словенія, Німеччина та інші країни. Але виплати з цих країн навряд чи будуть великими. Наприклад, в Польщі для отримання мінімальної пенсії треба відпрацювати 20 років жінкам і 25 чоловікам, а пенсійний вік настає в 67 років. Заробітчанин отримуватиме польську пенсію тільки за той період, який він пропрацював в Польщі, і до мінімальної пенсії поляка дотягувати ця сума, звичайно, не буде.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі розклеїли плакати з українськими заробітчанками.

Тим часом, у Польщі з'явилися банкомати з сервісом українською мовою.