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15 травня 2019, середа, 00:40 175
Шоу-бізнес 2019-05-16T13:17:17+03:00
Українські Новини
Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць

Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць

За підсумками півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2019, який стартував в Ізраїлі 14 травня о 22:00 за київським часом, у фінал вийшли Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція і Сан-Марино, повідомляє Eurovision.ua.

Всього глядачі і національні журі Євробачення-2019 вибрали десятку фіналістів конкурсу, які отримали найвищі бали. Всього на сцені виступили представники 17 країн-учасниць. Найбільшу кількість балів отримали такі виконавці:

  1. Кіпр - Tamta "Replay"
  2. Словенія - Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi"
  3. Чехія - Lake Malawi "Friend of a Friend"
  4. Білорусь - ZENA "Like it"
  5. Сербія - Nevena Božović "Kruna"
  6. Австралія - Kate Miller-Heidke "Zero Gravity"
  7. Ісландія - Hatari "Hatrið mun sigra"
  8. Естонія - Victor Crone "Storm"
  9. Греція - Katerine Duska "Better Love"
  10. Сан-Марино - Serhat "Say Na Na Na"

    Скріншот: eurovisiоn.іаСкріншот: eurovisiоn.іа

Їх виступи глядачі побачать у фіналі конкурсу, який відбудеться 18 травня. Для представників Чорногорії, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Грузії та Португалії конкурс завершився.

Крім 17 країн-учасниць першого півфіналу сьогодні також голосували Іспанія, Франція і Ізраїль.

Своїм виступом шоу відкривала переможниця Євробачення-2018 Netta. Вона виконала нову версію хіта "Toy".

Як повідомляли Українські Новини, Україна не бере участі у конкурсі цьогоріч і голосувати за учасників не зможе.

Також на Євробаченні в Ізраїлі Мадонна виступила за мільйон доларів.

Раніше Євробачення-2019 було під загрозою через загострення ракетних обстрілів.

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