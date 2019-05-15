Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць

Всього глядачі і національні журі Євробачення-2019 вибрали десятку фіналістів конкурсу, які отримали найвищі бали. Всього на сцені виступили представники 17 країн-учасниць. Найбільшу кількість балів отримали такі виконавці:

Їх виступи глядачі побачать у фіналі конкурсу, який відбудеться 18 травня. Для представників Чорногорії, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Грузії та Португалії конкурс завершився.

Крім 17 країн-учасниць першого півфіналу сьогодні також голосували Іспанія, Франція і Ізраїль.

Своїм виступом шоу відкривала переможниця Євробачення-2018 Netta. Вона виконала нову версію хіта "Toy".

Як повідомляли Українські Новини, Україна не бере участі у конкурсі цьогоріч і голосувати за учасників не зможе.

Також на Євробаченні в Ізраїлі Мадонна виступила за мільйон доларів.

Раніше Євробачення-2019 було під загрозою через загострення ракетних обстрілів.