Перший півфінал Євробачення-2019 в Ізраїлі завершився: до фіналу вийшли 10 країн-учасниць

За підсумками півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2019, який стартував в Ізраїлі 14 травня о 22:00 за київським часом, у фінал вийшли Кіпр, Словенія, Чехія, Білорусь, Сербія, Австралія, Ісландія, Естонія, Греція і Сан-Марино, повідомляє Eurovision.ua.\r\nВсього глядачі і національні журі Євробачення-2019 вибрали десятку фіналістів конкурсу, які отримали найвищі бали. Всього на сцені виступили представники 17 країн-учасниць. Найбільшу кількість балів отримали такі виконавці:\r\n\r\nКіпр - Tamta "Replay"\r\nСловенія - Zala Kralj & Gašper Šantl "Sebi"\r\nЧехія - Lake Malawi "Friend of a Friend"\r\nБілорусь - ZENA "Like it"\r\nСербія - Nevena Božović "Kruna"\r\nАвстралія - Kate Miller-Heidke "Zero Gravity"\r\nІсландія - Hatari "Hatrið mun sigra"\r\nЕстонія - Victor Crone "Storm"\r\nГреція - Katerine Duska "Better Love"\r\nСан-Марино - Serhat "Say Na Na Na"\r\nСкріншот: eurovisiоn.іа\r\n\r\n\r\n\r\nЇх виступи глядачі побачать у фіналі конкурсу, який відбудеться 18 травня. Для представників Чорногорії, Фінляндії, Польщі, Угорщини, Бельгії, Грузії та Португалії конкурс завершився.\r\n\r\nКрім 17 країн-учасниць першого півфіналу сьогодні також голосували Іспанія, Франція і Ізраїль.\r\nСвоїм виступом шоу відкривала переможниця Євробачення-2018 Netta. Вона виконала нову версію хіта "Toy".\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна не бере участі у конкурсі цьогоріч і голосувати за учасників не зможе.\r\nТакож на Євробаченні в Ізраїлі Мадонна виступила за мільйон доларів.\r\nРаніше Євробачення-2019 було під загрозою через загострення ракетних обстрілів.\r\n