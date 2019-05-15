Ціни на житло в Києві ростуть: в яких районах будуються дешеві квартири

Дешеве житло в Києві зараз будується в передмістях Києва, наприклад, на Софіївській Борщагівці. При цьому більший попит на новобудови з хорошою інфраструктурою, що виросли в ціні на 1,9%.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив ріелтор Родіон Сороковий.

"Там (в передмісті, - ред.) в ЖК будинки вже здані, за 25 тис. доларів можна купити 30 кв. м. До того ж там буде автономна котельня на будинок, інфраструктура, спорткомплекси, магазини. Якщо є 25 тис. доларів - це найкращий варіант. Але потрібно розуміти, що якісь гроші потрібні на ремонт", - розповів експерт.

Ріелтор порівняв квартиру в такому будинку з однокімнатною гостинкою в Києві, яка буде коштувати 22 тис. доларів, тоді як квартира в новобудові в передмісті - 25 тис. доларів.

При цьому забудовникам вигідно будувати будинки в стилі lifestale - у районах, де є хороша інфраструктура, парки, школи.

"Найбільше продається лівий берег - Деснянський та Дніпровський райони, особливо, Позняки. На Оболоні ціни дорожче, але теж продається", - повідомив Сороковий.

За словами експерта, дефіциту на житло зараз немає: попит набагато менше, ніж пропозиція.

Раніше Українські Новини писали, як не потрапити на шахраїв при купівлі квартири.

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