Встановлений рекорд із занурення до Маріанської западини: що вдалося знайти на глибині 11 км

Американський дослідник Віктор Весково встановив рекорд найглибшого занурення, спустившись майже на 11 км на найглибшу точкую Тихого океану - Маріанський жолоб, більш відомий, як Маріанська западина, повідомляє BBC.

Там Весково знайшов дивовижні морські істоти, але також знайшов поліетиленовий пакет і обгортки від цукерок.

Маріанська западина - це глибока і довга діра на дні Тихого океану між Японією і Австралією близько 11 км глибиною. Це найглибше місце в океані.

Перше занурення на дно Маріанської западини відбулося в 1960 році лейтенантом ВМС США Д. Уолшем і швейцарським інженером Пікаром.

Кінорежисер Джеймс Кемерон, який знімав фільми "Титанік" і "Аватар", також самостійно поринув у 2012 році.

Тепер Весково побив рекорд, опустившись глибше на 11 метрів у складі експедиції "П'ять глибин" і провів там 4 години.

Також команда вважає, що вона виявила чотири нових види ракоподібних креветок, що звуться амфіпод, побачивши також істоту, яка називається черв'яком-ложкою на глибині 7 км вниз і рожеву мозоль на 8 км.

Як повідомляли Українські Новини, в Австралії відкрили понад ста нових видів морських істот. Також у тілі загиблого молодого кита на Філіпінах знайшли 40 кг пластику.

У 2012 році Режисер Джеймс Кемерон завершив занурення на дно Маріанської западини.