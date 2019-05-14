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14 травня 2019, вівторок, 22:52 73
Європа 2019-05-16T12:01:43+03:00
Українські Новини
Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами

Депутат із Данії розмістив свою агітацію на PornHub перед виборами

PornHub. Фото: mashable
PornHub. Фото: mashable

Данський політик знайшов унікальний спосіб залучення потенційних виборців – він вирішив розмістити рекламу на порносайті Pornhub, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Йоахім Б. Олсен з "Ліберального альянсу" сподівається, що реклама на Pornhub допоможе йому переобратися до парламенту Данії на загальних виборах 5 червня.

Колишній спортсмен Олсен, який виграв срібну медаль у штовханні ядра на Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, сказав журналістам, що виборців потрібно досягати усюди.

"Ми подумали, що це може бути кумедно – запустити рекламу на Pornhub. Половина інтернету - це порно, і ви повинні бути там, де виборці - в тому числі на порносайтах", - сказав він.

Слоган політика, розміщений на сайті, звучить так: "Коли ви закінчите мастурбувати – голосуйте за Йокке".

Політик зазначив, що заздалегідь не обговорював розміщення реклами на сайті з партією.

"Я знаю, що деякі люди будуть нажахані. Сьогодні взагалі не можливо сказати щось, щоб не засмутити когось. Ті, хто знають мене як політика, знають, що я серйозний, але у мене є почуття гумору і я думаю, що це дуже смішно", - сказав політик.

Як повідомляли Українські Новини, Ілон Маск пожартував про секс в Tesla на PornHub.

Тим часом українці потрапили до топ-20 відвідувачів Pornhub за 2018 рік. Раніше Pornhub заборонив росіянам анонімно заходити на свій сайт.

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