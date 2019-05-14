Бізнесмен і директор компанії затримані за отримання великого хабара в Запорізькій області

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали директора компанії і підприємця за підозрою в отриманні 120 тис. гривень хабара на вплив на видачу дозвільних документів Головним управлінням Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру в Запорізькій області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, представники комерційних структур, що надають послуги у сфері земельних відносин, пред'явили підприємцю вимогу передати їм гроші за вплив на посадових осіб управління Держгеокадастру.\r\n"За прийняття позитивного рішення для подальшої видачі виписки з технічної документації про грошову оцінку земельної ділянки, яка необхідна для отримання земельної ділянки в оренду", - йдеться в повідомленні.\r\nЗатримання. Фото: прокуратура Запорізької області\r\nЗараз тривають слідчі дії за цим фактом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Запоріжжям прокурор отримав $10 тис. хабара від підприємця.\r\nТакож в Сумській області один з керівників Держслужби геодезії попався на хабарі в $20 тис.\r\nРаніше САП і НАБУ повідомили про підозру 7 співробітникам Національної академії аграрних наук та Держслужби геодезії.