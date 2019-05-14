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14 травня 2019, вівторок, 21:25 39
Події 2019-05-16T09:00:13+03:00
Українські Новини
Вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі

Вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі

Дмитро Слепченко. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Дмитро Слепченко. Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Поліція затримала в кінотеатрі громадянина Дмитра Слепченка, засудженого за вбивство байкера в Києві, після його втечі з психіатричної лікарні.

Про це в соціальній мережі Facebook написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Слепченко в травні 2017 року застрелив байкера на Харківському шосе в Києві.

Злочинець був затриманий, заарештований і за рішенням суду поміщений до психоневрологічної установи в Глевасі (Київська область).

Тим не менш, Нацполіція встановила, що злочинець систематично незаконно залишає лікарню і пересувається по Києву і області на автомобілі Lexus своєї співмешканки.

"Більше того, затримали його в Глевасі під час перегляду фільму в кінотеатрі", - повідомив Аброськін.

Поліція має намір встановити, яким чином Слепченко втік з психлікарні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство.

Крім того, вбивця неповнолітнього розгулював вулицями Луцька, тому що йому не вистачило місця в колонії.

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