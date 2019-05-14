Вбивця байкера втік з психлікарні і пішов дивитися фільм в кінотеатрі в Глевасі

Поліція затримала в кінотеатрі громадянина Дмитра Слепченка, засудженого за вбивство байкера в Києві, після його втечі з психіатричної лікарні.\r\nПро це в соціальній мережі Facebook написав перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передають Українські Новини.\r\nВін зазначив, що Слепченко в травні 2017 року застрелив байкера на Харківському шосе в Києві.\r\nЗлочинець був затриманий, заарештований і за рішенням суду поміщений до психоневрологічної установи в Глевасі (Київська область).\r\nТим не менш, Нацполіція встановила, що злочинець систематично незаконно залишає лікарню і пересувається по Києву і області на автомобілі Lexus своєї співмешканки.\r\n"Більше того, затримали його в Глевасі під час перегляду фільму в кінотеатрі", - повідомив Аброськін.\r\nПоліція має намір встановити, яким чином Слепченко втік з психлікарні.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна видала Італії молдаванина, заочно засудженого за вбивство.\r\nКрім того, вбивця неповнолітнього розгулював вулицями Луцька, тому що йому не вистачило місця в колонії.