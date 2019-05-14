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14 травня 2019, вівторок, 21:10 284
Судова влада 2019-05-16T13:18:26+03:00
Українські Новини
Конституційний Суд обрав нового голову

Конституційний Суд обрав нового голову

Наталя Шаптала. Фото: ccu.gov.ua
Наталя Шаптала. Фото: ccu.gov.ua

Конституційний Суд обрав головою суду Шапталу Наталю.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в суді.

"Головою суду обрано Шапталу", - сказав він.

Вона народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку.

Закінчила Алтайський державний університет (Росія).

Працювала у Донецьку юристконсультом і помічником прокурора.

З 2006 року працює суддею, спочатку в районному суді Донецька, а потім - в Донецькому апеляційному адміністративному суді.

У вересні 2010 року обрана суддею Конституційного Суду.

Шаптала була в колегії суддів КС, яка 30 вересня 2010 року винесла рішення про відновлення дії Конституції в редакції 1996 року, що дозволило чинному тоді Президенту Віктору Януковичу узурпувати владу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.

Раніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

Тим часом НАБУ закрило усі справи про незаконне збагачення.

Більше новин про: Суддя Конституційний Суд Конституційний Суд України Наталья Шаптала

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