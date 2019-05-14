Конституційний Суд обрав нового голову

Конституційний Суд обрав головою суду Шапталу Наталю.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в суді.\r\n"Головою суду обрано Шапталу", - сказав він.\r\nВона народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку.\r\nЗакінчила Алтайський державний університет (Росія).\r\nПрацювала у Донецьку юристконсультом і помічником прокурора.\r\nЗ 2006 року працює суддею, спочатку в районному суді Донецька, а потім - в Донецькому апеляційному адміністративному суді.\r\nУ вересні 2010 року обрана суддею Конституційного Суду.\r\nШаптала була в колегії суддів КС, яка 30 вересня 2010 року винесла рішення про відновлення дії Конституції в редакції 1996 року, що дозволило чинному тоді Президенту Віктору Януковичу узурпувати владу.\r\nЗа цим фактом відкрито кримінальне провадження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у вівторок КС висловив недовіру і звільнив голову суду Станіслава Шевчука.\r\nРаніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.\r\nТим часом НАБУ закрило усі справи про незаконне збагачення.