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14 травня 2019, вівторок, 20:57 185
Судова влада 2019-05-15T17:45:09+03:00
Українські Новини
Шевчук називає своє звільнення "антиконституційним переворотом"

Шевчук називає своє звільнення "антиконституційним переворотом"

Глава КС Станіслав Шевчук. Фото: прес-служба суду
Глава КС Станіслав Шевчук. Фото: прес-служба суду

Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук називає своє звільнення антиконституційним переворотом і має намір звернутися до правоохоронних органів.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні стався антиконституційний переворот у Конституційному Суді України й захоплення державної влади з боку осіб, які займали посади суддів КС", - заявив він.

Шевчук зазначив, що судді КС порушили регламент при його звільненні і скоїли кримінальний злочин.

Він упевнений, що вигодонабувачем цього перевороту є Президент Петро Порошенко.

Шевчук має намір вже 15 травня подати заяву про злочин до правоохоронних і судових інстанцій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше КС висловив недовіру своєму голові Шевчуку за "невідповідність займаній посаді", а пізніше звільнив.

Раніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

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