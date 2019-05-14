Колишній голова Конституційного Суду Станіслав Шевчук називає своє звільнення антиконституційним переворотом і має намір звернутися до правоохоронних органів.\r\nПро це він написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні стався антиконституційний переворот у Конституційному Суді України й захоплення державної влади з боку осіб, які займали посади суддів КС", - заявив він.\r\nШевчук зазначив, що судді КС порушили регламент при його звільненні і скоїли кримінальний злочин.\r\nВін упевнений, що вигодонабувачем цього перевороту є Президент Петро Порошенко.\r\nШевчук має намір вже 15 травня подати заяву про злочин до правоохоронних і судових інстанцій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше КС висловив недовіру своєму голові Шевчуку за "невідповідність займаній посаді", а пізніше звільнив.\r\nРаніше США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславу Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.