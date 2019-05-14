КС звільнив голову суду Шевчука з посади судді

Конституційний Суд звільнив голову суду Станіслава Шевчука, якому раніше висловив недовіру, з посади судді.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в суді.\r\n"Питання про його звільнення поставили на голосування після висловлення вотуму недовіри", - сказав співрозмовник агентства.\r\nЗа звільнення Шевчука проголосувала мінімально необхідна кількість суддів - 12.\r\nШевчука звинуватили в політизації роботи суду та невідповідністі займаній посаді.\r\nШевчук був призначений суддею КС у березні 2014 року. На посаду голови Конституційного Суду його обрали 21 лютого 2018 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіслава Шевчука через скасування статті про незаконне збагачення.\r\nТакож НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення.