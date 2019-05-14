КС звільнив голову суду Шевчука з посади судді

Конституційний Суд звільнив голову суду Станіслава Шевчука, якому раніше висловив недовіру, з посади судді.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в суді.

"Питання про його звільнення поставили на голосування після висловлення вотуму недовіри", - сказав співрозмовник агентства.

За звільнення Шевчука проголосувала мінімально необхідна кількість суддів - 12.

Шевчука звинуватили в політизації роботи суду та невідповідністі займаній посаді.

Шевчук був призначений суддею КС у березні 2014 року. На посаду голови Конституційного Суду його обрали 21 лютого 2018 року.

Як повідомляли Українські Новини, США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіслава Шевчука через скасування статті про незаконне збагачення.

Також НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення.