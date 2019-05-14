КС висловив недовіру своєму голові Шевчуку за "невідповідність займаній посаді"

Конституційний Суд висловив недовіру голові суду Станіславу Шевчуку, якому США відмовили у візі через скасування статті про незаконне збагачення

Про це Українським Новинам повідомило джерело в суді.

Голосування на підтримку виведення дисциплінарної комісії КС відбулося у вівторок.

Висновок підтримали більшість суддів.

Згідно з даними "Української правди", колеги Шевчука хотіли таким чином переконати його самостійно піти з посади.

Водночас, висловлення недовіри не передбачене законом "Про Конституційний Суд", як і право суддів звільняти свого голову.

Законом прописана єдина процедура дострокового звільнення голови суду: у разі подання ним відповідної заяви та підтримки колег.

Через те, що Шевчук не хоче залишати посаду голови, члени КС планують взятись за його звільнення з посади судді загалом.

Відповідно до закону, для звільнення судді КС необхідно щонайменше дві третини голосів колег.

У законі також йдеться, що підставами для звільнення може бути стан здоров'я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками чи подання заяви за власним бажанням.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", Шевчук виступив проти розгляду висновку комісії з питань регламенту та етики щодо можливих порушень з боку голови суду. Замість цього він запропонував розглянути питання щодо конституційності закону "Про очищення влади". Цю пропозицію не підтримала більшість суддів, після чого Шевчук покинув засідання, а комісія перейшла до розгляду без його участі можливих порушень ним законодавства та суддівської етики.

Згідно з поданим раніше висновком, комісія прийшла до висновку про наявність підстав для звільнення Шевчука Станіслава Володимировича з посади судді Конституційного суду "у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим і системним нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України і виявила його невідповідність займаній посаді".

"Допущені суддею і Головою Конституційного суду України Шевчуком С. В. порушення Конституції і законів України, а саме видання незаконних розпоряджень, політизації діяльності Конституційного суду України і його голови, ігнорування прав суддів, порушення конституційних гарантій", - йдеться в звіті.

Як повідомляли Українські Новини, Портнов пояснив, навіщо намагаються зняти голову Конституційного суду Шевчука.

Раніше притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення було визнано неконституційним.