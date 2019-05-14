ДСНС попередила про погоду І рівня небезпеки

Рятувальники ДСНС попередили українців про погіршення погодних умов з жовтим рівнем небезпеки 14 травня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, у найближчі 1-3 години і до кінця доби 14 травня у північних та центральних областях грози", - сказано в повідомленні.

Рятувальники додали, що погіршення несуть І рівень небезпеки - жовтий.

Як повідомляли Українські Новини, завтра в Україну прийде 28-градусна спека.

Раніше українців попередили про грози всією країною.

Тим часом синоптик розповіла, коли припиняться дощі.