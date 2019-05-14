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14 травня 2019, вівторок, 18:01 67
Силові структури 2019-05-15T16:15:08+03:00
Українські Новини
ДСНС попередила про погоду І рівня небезпеки

ДСНС попередила про погоду І рівня небезпеки

Гроза.
Гроза.

Рятувальники ДСНС попередили українців про погіршення погодних умов з жовтим рівнем небезпеки 14 травня.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, у найближчі 1-3 години і до кінця доби 14 травня у північних та центральних областях грози", - сказано в повідомленні.

Рятувальники додали, що погіршення несуть І рівень небезпеки - жовтий.

Як повідомляли Українські Новини, завтра в Україну прийде 28-градусна спека.

Раніше українців попередили про грози всією країною.

Тим часом синоптик розповіла, коли припиняться дощі.

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