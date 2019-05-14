Перший півфінал Євробачення-2019: хто сьогодні виступатиме

Сьогодні, 14 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2019 о 22:00 за київським часом, у ньому виступлять конкурсанти 17 країн-учасниць, але у фінал пройдуть тільки 10 з них, пише Eurovision.ua.\r\nСвої пісні на сцені Євробачення-2019 країни презентуватимуть у такому порядку:\r\n\r\nКіпр: Tamta – Replay\r\nЧорногорія: D mol – Heaven\r\nФінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away\r\nПольща: Tulia – Fire of Love\r\nСловенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi\r\nЧехія: Lake Malawi – Friend of a Friend\r\nУгорщина: Joci Pápai – Az én apám\r\nБілорусь: ZENA – Like it\r\nСербія: Nevena Božović – Kruna\r\nБельгія: Eliot – Wake up\r\nГрузія: Oto Nemsadze – Sul tsin iare\r\nАвстралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity\r\nІсландія: Hatari – Hatrið mun sigra\r\nЕстонія: Victor Crone – Storm\r\nПортугалія: Conan Osiris – Telemoveis\r\nГреція: Katerine Duska – Better Love\r\nСан-Марино: Serhat – Say Na Na Na\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=zu9j7agSsqM" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПереможця традиційно визначатимуть змішаним голосуванням глядачів і національних журі. Окрім 17 країн-учасниць, у першому півфіналі, згідно із жеребкуванням, також голосуватимуть Іспанія, Франція й Ізраїль.\r\nВідкриватиме шоу переможниця минулорічного конкурсу в Лісабоні Netta. Вона заспіває нову версію хіта "Toy", а також представить глядачам свій новий трек "Nana Banana".\r\nНагадаємо, Україна не братиме участі у конкурсі в цьому році і голосувати за учасників не зможе.\r\nРаніше Євробачення-2019 було під загрозою зриву через загострення ракетних обстрілів в Ізраїлі.\r\n