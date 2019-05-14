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14 травня 2019, вівторок, 17:02 127
Шоу-бізнес 2019-05-16T04:00:24+03:00
Українські Новини
Перший півфінал Євробачення-2019: хто сьогодні виступатиме

Перший півфінал Євробачення-2019: хто сьогодні виступатиме

Сьогодні, 14 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2019 о 22:00 за київським часом, у ньому виступлять конкурсанти 17 країн-учасниць, але у фінал пройдуть тільки 10 з них, пише Eurovision.ua.

Свої пісні на сцені Євробачення-2019 країни презентуватимуть у такому порядку:

  • Кіпр: Tamta – Replay
  • Чорногорія: D mol – Heaven
  • Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away
  • Польща: Tulia – Fire of Love
  • Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi
  • Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend
  • Угорщина: Joci Pápai – Az én apám
  • Білорусь: ZENA – Like it
  • Сербія: Nevena Božović – Kruna
  • Бельгія: Eliot – Wake up
  • Грузія: Oto Nemsadze – Sul tsin iare
  • Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity
  • Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra
  • Естонія: Victor Crone – Storm
  • Португалія: Conan Osiris – Telemoveis
  • Греція: Katerine Duska – Better Love
  • Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

Переможця традиційно визначатимуть змішаним голосуванням глядачів і національних журі. Окрім 17 країн-учасниць, у першому півфіналі, згідно із жеребкуванням, також голосуватимуть Іспанія, Франція й Ізраїль.

Відкриватиме шоу переможниця минулорічного конкурсу в Лісабоні Netta. Вона заспіває нову версію хіта "Toy", а також представить глядачам свій новий трек "Nana Banana".

Нагадаємо, Україна не братиме участі у конкурсі в цьому році і голосувати за учасників не зможе.

Раніше Євробачення-2019 було під загрозою зриву через загострення ракетних обстрілів в Ізраїлі.

 

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