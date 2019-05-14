Перший півфінал Євробачення-2019: хто сьогодні виступатиме

Сьогодні, 14 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2019 о 22:00 за київським часом, у ньому виступлять конкурсанти 17 країн-учасниць, але у фінал пройдуть тільки 10 з них, пише Eurovision.ua.

Свої пісні на сцені Євробачення-2019 країни презентуватимуть у такому порядку:

Кіпр: Tamta – Replay

Чорногорія: D mol – Heaven

Фінляндія: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away

Польща: Tulia – Fire of Love

Словенія: Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi

Чехія: Lake Malawi – Friend of a Friend

Угорщина: Joci Pápai – Az én apám

Білорусь: ZENA – Like it

Сербія: Nevena Božović – Kruna

Бельгія: Eliot – Wake up

Грузія: Oto Nemsadze – Sul tsin iare

Австралія: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity

Ісландія: Hatari – Hatrið mun sigra

Естонія: Victor Crone – Storm

Португалія: Conan Osiris – Telemoveis

Греція: Katerine Duska – Better Love

Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

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Переможця традиційно визначатимуть змішаним голосуванням глядачів і національних журі. Окрім 17 країн-учасниць, у першому півфіналі, згідно із жеребкуванням, також голосуватимуть Іспанія, Франція й Ізраїль.

Відкриватиме шоу переможниця минулорічного конкурсу в Лісабоні Netta. Вона заспіває нову версію хіта "Toy", а також представить глядачам свій новий трек "Nana Banana".

Нагадаємо, Україна не братиме участі у конкурсі в цьому році і голосувати за учасників не зможе.

Раніше Євробачення-2019 було під загрозою зриву через загострення ракетних обстрілів в Ізраїлі.