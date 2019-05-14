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14 травня 2019, вівторок, 16:34 58
Політика 2019-05-15T17:15:09+03:00
Українські Новини
Чубаров обурений поганою організацією вшанування річниці депортації кримських татар

Чубаров обурений поганою організацією вшанування річниці депортації кримських татар

Рефат Чубаров
Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров обурений відсутністю належної організації Кабінетом Міністрів і Київською міською державною адміністрацією (КМДА) вшанування 75-х роковин депортації кримських татар 18 травня.

Про це Чубаров сказав під час круглого столу з нагоди святкування Дня Європи в Києві, передають Українські Новини.

"Ми не потребуємо вашої жалості, ми вимагаємо від держави поваги до кримських татар, поваги до жертв політичних репресій, а в іншому робіть так, як дозволяє ваша совість", - емоційно сказав Чубаров.

Він зазначив, що в цьому році в Україні збіглися дати трьох великих подій: 18 травня - День пам'яті жертв депортації кримських татар, День Європи в Україні та 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій.

Чубаров наголосив, що 18 травня - це незмінна дата пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Він вважає, що ці дати повинні бути обов'язково враховані Кабміном і місцевою владою.

"Жодна з цих структур, у моєму розумінні, в цьому напрямі нічого не зробила, і тепер ми повинні виходити, особливо ми, кримські татари, з того, що є", - сказав голова Меджлісу.

Він також відзначив складність узгодження заходів з Адміністрацією Президента, коли один чинний Президент, а один з обраних, але не вступив у повноваження.

Чубаров сказав, що Меджліс заздалегідь звертався до уряду з проханням створити оргкомітет або групу для врегулювання заходів, пов'язаних із цими датами.

Також він звинуватив КМДА і, зокрема, заступника голови Київської міськдержадміністрації Марину Хонду в неуважності до пам'ятної для Меджлісу дати.

"Я хочу відверто сказати, що ми не вимагаємо, щоб цей день в Україні всі відзначали так, як ми вважали б правильним. Ми цього не вимагаємо, оскільки усвідомлюємо, наскільки в українському суспільстві різне ставлення не тільки до депортації кримських татар, а й до таких катастроф, як Голодомор, як Голокост. Але ми маємо право вимагати, щоб органи державної влади поважали ці катастрофи і жертв цих катастроф", - сказав Чубаров.

Він зазначив, що недавно дізнався, що у дні пам'яті жертв репресій київська влада організувала фестиваль єврейської весільної музики.

Чубаров повідомив, що Меджліс 18 травня намітив і буде проводити заходи з нагоди 75-ї річниці депортації кримських татар: о 14:00 в Національному комплексі "Експоцентр України" (колишня ВДНГ) відкриється виставка-презентація "Вкрадений Крим", куди запрошені посли і дипломати, о 15:00 там буде реквієм, о 18:00 - мітинг на майдані Незалежності.

Чубаров висловив надію, що українці, незалежно від національності, прийдуть на цей мітинг, щоб показати Криму, що Україною правлять не тільки чиновники.

Як повідомляли Українські Новини, починаючи з 2003 року в Україні, згідно з Указом Президента, щорічно в третю суботу травня відзначається День Європи.

Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день складати присягу через жалобу за жертвами репресій.

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