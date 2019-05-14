Чубаров обурений поганою організацією вшанування річниці депортації кримських татар

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров обурений відсутністю належної організації Кабінетом Міністрів і Київською міською державною адміністрацією (КМДА) вшанування 75-х роковин депортації кримських татар 18 травня.

Про це Чубаров сказав під час круглого столу з нагоди святкування Дня Європи в Києві, передають Українські Новини.

"Ми не потребуємо вашої жалості, ми вимагаємо від держави поваги до кримських татар, поваги до жертв політичних репресій, а в іншому робіть так, як дозволяє ваша совість", - емоційно сказав Чубаров.

Він зазначив, що в цьому році в Україні збіглися дати трьох великих подій: 18 травня - День пам'яті жертв депортації кримських татар, День Європи в Україні та 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій.

Чубаров наголосив, що 18 травня - це незмінна дата пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Він вважає, що ці дати повинні бути обов'язково враховані Кабміном і місцевою владою.

"Жодна з цих структур, у моєму розумінні, в цьому напрямі нічого не зробила, і тепер ми повинні виходити, особливо ми, кримські татари, з того, що є", - сказав голова Меджлісу.

Він також відзначив складність узгодження заходів з Адміністрацією Президента, коли один чинний Президент, а один з обраних, але не вступив у повноваження.

Чубаров сказав, що Меджліс заздалегідь звертався до уряду з проханням створити оргкомітет або групу для врегулювання заходів, пов'язаних із цими датами.

Також він звинуватив КМДА і, зокрема, заступника голови Київської міськдержадміністрації Марину Хонду в неуважності до пам'ятної для Меджлісу дати.

"Я хочу відверто сказати, що ми не вимагаємо, щоб цей день в Україні всі відзначали так, як ми вважали б правильним. Ми цього не вимагаємо, оскільки усвідомлюємо, наскільки в українському суспільстві різне ставлення не тільки до депортації кримських татар, а й до таких катастроф, як Голодомор, як Голокост. Але ми маємо право вимагати, щоб органи державної влади поважали ці катастрофи і жертв цих катастроф", - сказав Чубаров.

Він зазначив, що недавно дізнався, що у дні пам'яті жертв репресій київська влада організувала фестиваль єврейської весільної музики.

Чубаров повідомив, що Меджліс 18 травня намітив і буде проводити заходи з нагоди 75-ї річниці депортації кримських татар: о 14:00 в Національному комплексі "Експоцентр України" (колишня ВДНГ) відкриється виставка-презентація "Вкрадений Крим", куди запрошені посли і дипломати, о 15:00 там буде реквієм, о 18:00 - мітинг на майдані Незалежності.

Чубаров висловив надію, що українці, незалежно від національності, прийдуть на цей мітинг, щоб показати Криму, що Україною правлять не тільки чиновники.

Як повідомляли Українські Новини, починаючи з 2003 року в Україні, згідно з Указом Президента, щорічно в третю суботу травня відзначається День Європи.

Київ зустріне день Європи 19 травня великим концертом, хоча В'ятрович забороняв Зеленському в цей день складати присягу через жалобу за жертвами репресій.