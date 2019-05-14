Луценко закликає сина Байдена дати свідчення щодо отримання грошей від компанії Злочевського

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликає сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера дати свідчення американським правоохоронцям щодо отримання грошей від компанії екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, підозрюваного у відмиванні злочинних доходів.

Про це генпрокурор сказав журналістам, передають Українські Новини.

Луценко зазначив, що правоохоронці недавно вилучили платіжні документи фірми Злочевського Burisma.

У них зафіксовані мільйонні платежі члену правління компанії Хантеру Байдену.

Генпрокурор заявив, що виплати зазначених коштів не є злочином згідно з українським законодавством.

"З точки зору українського законодавства ми не бачимо ніякого порушення з боку американських громадян", - підкреслив він.

Луценко заявив, що готовий дати всі необхідні документи американським правоохоронцям, щоб вони встановили законність отримання грошей Байденом від компанії українського екс-міністра.

Генпрокурор також закликає Хантера Байдена добровільно дати свідчення у цій справі американським правоохоронцям.

Як повідомляли Українські Новини, заяву Луценка стало приводом для початку розслідування в США крадіжки 1,8 млрд доларів Байденом і Коломойським.