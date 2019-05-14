Луценко закликає сина Байдена дати свідчення щодо отримання грошей від компанії Злочевського

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликає сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера дати свідчення американським правоохоронцям щодо отримання грошей від компанії екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, підозрюваного у відмиванні злочинних доходів.\r\nПро це генпрокурор сказав журналістам, передають Українські Новини.\r\nЛуценко зазначив, що правоохоронці недавно вилучили платіжні документи фірми Злочевського Burisma.\r\nУ них зафіксовані мільйонні платежі члену правління компанії Хантеру Байдену.\r\nГенпрокурор заявив, що виплати зазначених коштів не є злочином згідно з українським законодавством.\r\n"З точки зору українського законодавства ми не бачимо ніякого порушення з боку американських громадян", - підкреслив він.\r\nЛуценко заявив, що готовий дати всі необхідні документи американським правоохоронцям, щоб вони встановили законність отримання грошей Байденом від компанії українського екс-міністра.\r\nГенпрокурор також закликає Хантера Байдена добровільно дати свідчення у цій справі американським правоохоронцям.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, заяву Луценка стало приводом для початку розслідування в США крадіжки 1,8 млрд доларів Байденом і Коломойським.