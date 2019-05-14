"Укрбуд" вважає обшуки в компанії безпідставними

Компанія "Укрбуд Девелопмент", котра входить в державну будівельну корпорацію "Укрбуд", заявляє про відсутність у Національного антикорупційного бюро підстав для проведення обшуків в компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Укрбуд Девелопмент", передають Українські Новини.

Наголошується, що розслідування за фактом обміну житлових площ, передбачених для потреб Національної гвардії в будинку по вул. Коновальця, 34 (ЖК "Аристократ"), на житло в будинках по вул. Бориспільській, 23а, 25а, 27а (ЖК "Оберіг") проводиться близько 2 років.

Обмін відбувався за ініціативи колишнього керівництва Нацгвардії, а його рівноцінність і відсутність порушень були підтверджені експертизою Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ.

"Наприкінці квітня 2019 року до НАБУ був направлений лист про те, що підприємство готове і надалі сприяти повному та неупередженому проведенню досудового розслідування. В тому числі шляхом надання необхідних фінансово-господарських та супроводжуючих документів і роз’яснень до них. А представники ТОВ "Укрбуд Девелопмент" готові з’явитися для участі у проведенні допитів щодо висвітлення обставин, які є предметом розслідування. Відтак, об’єктивних причин для проведення обшуків детективами НАБУ не було", - сказано в повідомленні.

Водночас в компанії стурбовані тривалістю розслідування.

"Кримінальне провадження, розслідування за яким з невідомих причин ніяк не завершиться упродовж довгого часу, шкодить діловій репутації "Укрбуд Девелопмент", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що компанія сприяла розслідуванню шляхом надання необхідних документів, добровільної згоди на проведення оглядів, а її співробітники давали показання як свідки.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримало по справі про будівництво житла військовим.колишнього командувача Національною гвардією Юрія Аллерова, а також були затримані керівники компанії "Укрбуд Девелопмент".

При цьому в Нацгварди вважають, що обмін квартир для військовослужбовців у центрі Києва на квартири на околиці був законним.

У листопаді 2018 року з'явилася інформація, що керівник Національної гвардії України Юрій Аллеров погодив з забудовником заміну житлового комплексу, в якому гвардійці повинні були отримати квартири.