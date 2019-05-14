Сьогодні Землю накрила потужна магнітна буря

Вчені з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН зафіксували у вівторок, 14 травня, найпотужнішу за півтора року магнітну бурю, що обрушилася на Землю. Її віднесли до категорії третього рівня. Про це зазначається на сайті установи.\r\n"Ця буря третього рівня, а всього на шкалі п'ять балів. Бурі п'ятого бали зустрічаються вкрай рідко, раз в десять-двадцять років. Це рекордна подія", - зазначив учений Сергій Богачов.\r\nЗа словами фахівця, подія "формує полярні сяйва, перешкоди у радіозв'язку".\r\nЗа даними дослідників, сонячна активність почалася вранці і триватиме до вечора.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Супрун розвінчала міф про вплив погоди і магнітних бур на самопочуття.\r\nРаніше Супрун розвінчала міф про лікувальні властивості джин-тоніка.\r\nМагнітні бурі у травні: найнебезпечніші дні і як зберегти хороше самопочуття.