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14 травня 2019, вівторок, 15:03 318
Життя 2019-05-16T04:00:27+03:00
Українські Новини
Сьогодні Землю накрила потужна магнітна буря

Сьогодні Землю накрила потужна магнітна буря

Вчені з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН зафіксували у вівторок, 14 травня, найпотужнішу за півтора року магнітну бурю, що обрушилася на Землю. Її віднесли до категорії третього рівня. Про це зазначається на сайті установи.

"Ця буря третього рівня, а всього на шкалі п'ять балів. Бурі п'ятого бали зустрічаються вкрай рідко, раз в десять-двадцять років. Це рекордна подія", - зазначив учений Сергій Богачов.

За словами фахівця, подія "формує полярні сяйва, перешкоди у радіозв'язку".

За даними дослідників, сонячна активність почалася вранці і триватиме до вечора.

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