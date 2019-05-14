Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Петро Порошенко нагородив Президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого.\r\nПро це він сказав журналістам у Брюсселі (Бельгія), передають Українські Новини.\r\nЮнкер нагороджений за підтримку незалежності та територіальної цілісності України.\r\nПрезидент Єврокомісії подякував Порошенку за цю нагороду.\r\nЯк повідомляли Українські Новини,країнців в Росії закликали Порошенко скасувати нагородження орденом "прокремлівського" діяча.\r\nТакож Порошенко вдвічі збільшив витрати на ордени і медалі в 2018 році.\r\nРаніше Порошенко нагородив Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.