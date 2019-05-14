Порошенко нагородив Президента Єврокомісії Юнкера орденом Ярослава Мудрого

Президент Петро Порошенко нагородив Президента Європейської комісії Жан-Клода Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі (Бельгія), передають Українські Новини.

Юнкер нагороджений за підтримку незалежності та територіальної цілісності України.

Президент Єврокомісії подякував Порошенку за цю нагороду.

Як повідомляли Українські Новини,країнців в Росії закликали Порошенко скасувати нагородження орденом "прокремлівського" діяча.

Також Порошенко вдвічі збільшив витрати на ордени і медалі в 2018 році.

Раніше Порошенко нагородив Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.