Украинцы в России призвали Порошенко отменить награждение орденом "прокремлевского" деятеля

Награждение "председателя совета Объединения Украинцев России" Василия Думы орденом "За заслуги" I степени призвала отменить Украинская община России. Об этом сообщает УП.

Так, сообщается, что община обратилась к Президенту Петру Порошенко с призывом отменить награждение.

В обращении от имени Украинского общества России ("Украинского Конгресса") отмечается, что украинцы России возмущены решением наградить Думу, ошибочно указанного в указе от 4 мая как "председателя совета Объединения Украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии "Украинцы России", гражданина Российской Федерации".

Подписанты обращения напомнили, что упомянутые в указе украинские федеральные организации в РФ были "грубо ликвидированы российскими властями еще в 2011-2012 годах".

В тексте говорится, что в 2004-2011 годах Дума был членом Совета Федерации РФ от Костромской области. В те же времена он был "делегирован" российскими властями на общественную работу в федеральные украинские организации Объединение Украинцев России (ОУР) и Федеральную национально-культурную автономию "Украинцы России" (ФНКАУР). Сенатора избрали председателем Совета ОУР и ФНКАУР.

"В дальнейшем попытки Думы пристегнуть украинское общественное движение в России к официальной политике Кремля вызвали сопротивление в украинских организациях, и в 2009 году Совет ОУР освободил Думу от должности. На этом общественная деятельность Думы в диаспоре закончилась", - отмечают украинцы России.

Подписанты отметили, что это имя дополнительно стало "токсичным" после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

"В частности дочь В. Думы Мирослава Дума (в докладе - Mira Duma), которая знакома с Иванкой Трамп, передавала ей и Дональду Трампу приглашение на Петербургский экономический форум", - говорится в тексте.

"Мы не можем найти ни объяснений, ни оснований для принятого Вами решения. Ни одного аргумента, чтобы понять такие действия государственного уровня. Ваш указ является плевком в глаза украинству России и полной дискредитацией непосредственно Вашей работы, украинского правительства и МИД на территории Украинской диаспоры", - утверждают авторы обращения.

Также подписанты потребовали извинений перед всеми активистами украинской диаспоры в России и призывают к немедленной отмене положения указа о награждении Думы.

Документ подписал, в частности, известный общественный деятель украинской диаспоры России, заместитель председателя общества "Украинцы Москвы", член Совета директоров Всемирного Конгресса Украинцев Валерий Семененко, который был одним из основателей и сопредседателем Объединения Украинский России и Федеральной национально-культурной автономии "Украинцы России", а также представители ряда украинских организаций в РФ.

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